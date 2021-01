Nešikovná Ledecká vyvracela fámy a spadla na zadek. S přáním narazila

S fanoušky se také dělí o epizodky, které ji potkávají v zákulisí. Vyvracela i ´fámy´, že v rakouském středisku nebyli žádní diváci. „Tady je Elton John," předváděla na sítích slavného zpěváka - sněhuláka a další postavy.

Zatímco na sjezdovce těžké pozice zvládala, i když ji to stálo hodně sil, v hledišti spadla na zadek a vysloužila si poznámky o nešikovnosti. O dobrou náladu ji to ale nepřipravilo.

Čekalo ji ale i těžké rozhodování, zjevně se ocitla pod tlakem týmu, který nebyl příliš srozuměn s tím, že by si dala odbočku ke snowboardingu. Podle trenéra Tomáše Banka chtěla jet do Bad Gasteinu, kde se už v úterý konají závody v paralelním slalomu na snowboardu.

Nakonec - diplomaticky řečeno - padlo týmové rozhodnutí, že se do Bad Gasteinu nevydá a startovat bude až ve švýcarské Crans Montaně, kde by se od 22. do 24. ledna měly uskutečnit dva sjezdy a jeden superobří slalom. Lyžařské technické disciplíny ve Flachau a Mariboru tento týden vynechá.

Jasněji je i o vzdálenějším programu a o dalších náhradách za odložené závody. Val di Fassa, středisko v srdci Dolomit, převezme 26. února i organizaci superobřího slalomu, jenž se kvůli přívalům sněhu nemohl jet 6. prosince ve Svatém Mořici.

Zatím bylo v plánu, že ve Val di Fassa pojedou rychlostní specialistky 27. a 28. února sjezd a superobří slalom, které se kvůli koronavirové situaci nemohou konat v čínském Jen-čchingu coby generálka na ZOH 2022.

Druhý z odložených super-G ze Svatého Mořice organizuje 24. ledna Crans-Montana. V Ga-Pa se pak 30. a 31. ledna pojede plánovaný sjezd a super-G. Mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo se bude konat 9. až 21. února.