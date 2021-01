Dubovská je ve slalomu ve Flachau čtrnáctá, vede Shiffrinová

Shiffrinová vede o osm setin před Švýcarkou Wendy Holdenerovou. O dalších šest setin zpět je vedoucí žena SP Slovenka Petra Vlhová.

Dubovskou stále trápí problémy se zády, které měla už v Záhřebu. "V závodě to nebude vadit, tam funguje adrenalin. Cítím to, ale zvládnu to," ujišťovala před startem na sjezdovce pojmenované po Hermannu Maierovi pro svazový web.

Od začátku 1. kola Dubovská na Shiffrinovou ztrácela, na každém mezičasu vždy půl vteřiny. V cíli tak měla odstup dvou sekund a po své jízdě byla třináctá. Před českou jedničku se poté dostala už jen americká závodnice Paula Moltzanová.

Slalom ve Flachau je nejlépe honorovaným závodem sjezdařek v sezoně. Mezi bodovanou třicítku se rozděluje 145 tisíc eur, přes 3,7 milionu korun.