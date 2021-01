Samková byla druhá v kvalifikaci na první závod Světového poháru

Ani úřadující mistryni světa Samkové se v hustém sněžení příliš nevedlo. Po startu se dostala doleva mimo ideální stopu do hlubokého sněhu. "Pak už to bylo tlačení boulí do finiše, hodně na sílu. Ta mezera je dost, ale v tomhle počasí jsou rozestupy velké. Žádné velké nadšení z dnešního sportování není, ale výsledek docela jde," řekla olympijská šampionka ze Soči v nahrávce pro média.

Ženská čtvrtfinále jsou v sobotu naplánovaná od 14 hodin, kdy by podmínky měly být přívětivější. "Od rána by snad nemělo sněžit. Mělo by to jet líp a být to příjemnější," dodala dvojnásobná vítězka Světového poháru Samková.

Její reprezentační kolegové skončili ve čtvrté desítce. Vendula Hopjáková není v optimální kondici po prodělaném covidu a obsadila 36. místo. Šanci na postup měl Matouš Koudelka, který ale nemohl nastoupit do druhé kvalifikační jízdy, protože si v cíli té první při brzdění vykloubil rameno. Obsadil celkově 35. místo o tři příčky před Janem Kubičíkem.