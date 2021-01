Další závod? Ledecká je v nedělní startovní listině

Záhy po pádu zřejmě hned vyrazí do dalšího závodu. Ester Ledecká je ve startovní listině nedělního super-G v Crand Montaně, kde v sobotu při sjezdu SP vletěla do záchranných sítí a poranila si obličej.

"Je trošku rozbitá a má rozseknutý ret, jinak by to nemělo být nic vážného," vyjádřil se záhy po závodě pro ČT trenér Tomáš Bank.

Ani on v tu chvíli netušil, zda bude Ledecká schopna v neděli nastoupit do superobřího slalomu. "Uvidíme, jak na tom bude," dodal. Ve startovní listině figuruje, na trať by se měla vydat s číslem 15. V prosince Ledecká vyhrála super-G ve Val d'Isere a připsala si druhé vítězství v SP.

Ledeckou odvezla sanitka do nemocnice v Sionu na šití rozseknutého rtu a další vyšetření. Pětadvacetiletá Češka byla přesto v dobré náladě. "Zavolám Ondrovi (Bankovi) a Bode Millerovi, nacvičím jízdu po sítích. Počechrala jsem sítě, ale nepodařilo se mi je překousnout...," žertovala ve vyjádření pro média. Narážela tím na bývalé lyžaře, kteří jezdili na hraně rizika a zvládali i kritické situace.

Ledecká zřejmě doplatila na to, že do kritické pasáže najela rychleji než v předchozích jízdách. "Pravděpodobně měla v té bráně, kde spadla, o hodně vyšší rychlost než v minulé dny. Ta stopa, kterou měla prohlídnutou, už nestačila. Měla tu bránu málo najetou, jela tam moc napřímo," usoudil Bank.