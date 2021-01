Smutná doběhla i v druhém závodu Ski Classics pátá

Závod v Itálii se měl konat v sobotu, ale kvůli očekávanému sněžení byl o den odložen. Pořadatelé museli změnit i trať a zkrátit ji o čtyři kilometry. Kvůli nebezpečí lavin běželi lyžaři dva okruhy - muži startovali 40 minut po ženách. Trať měla náročnější profil a nekončila v Cortině.

CHANGED COURSE DUE TO AVALANCHE RISK - https://t.co/uppj1skF9h pic.twitter.com/aNtWgeW9OH — Visma Ski Classics (@SkiClassics) January 23, 2021

"Na těch tratích Světového poháru mi to moc nechutnalo. Jsou tam prudké výjezdy, měla jsem občas krizi, bolely mě nohy. Pak se to ale zase vždycky naštěstí rozjelo," uvedla Smutná v tiskové zprávě. S pátým místem byla spokojená. "Byla jsem na tom asi lépe než minulý týden, ale ještě to není úplně ono," řekla členka eD system Bauer Teamu.