Trenér Bank o výkonu Ledecké: Zázrak a risk, který vyšel. Další pád by byla katastrofa

"Stav, v kterém byla, nebyl vůbec v závodním módu. Patnáctý místo pokládám za zázrak," prohlásil Bank v nahrávce pro média.

Ledecká spadla v sobotním sjezdu a super-G jela se zašitým vnitřním rtem, otokem a odřeninami obličeje, bolavým pravým ramenem a naraženou hýždí. Přesto skončila patnáctá, což je její šestý nejlepší výsledek ve Světovém poháru.

O její účasti v závodě ale nebylo jasno do poslední chvíle. Nakonec se mezi branky vydala, což je podle Banka důležité. "Po takhle těžkém pádu není jednoduché do toho znovu naskočit a jet rozumně. Ale ona jela velmi dobře, i když dělala nějaké chyby. Je důležité, že to překonala a sjela dobrou jízdu hned druhý den."

Kouč si zároveň uvědomoval, že případný další pád mohl mít pro Ledeckou velké následky. "To by byla katastrofa. Hodně dlouho by se z toho asi vzpamatovávala. Buďme rádi, že risk vyšel, a musíme poděkovat štěstěně," oddechl si Bank.

Sobotní pád Ester Ledecké

Ledeckou v nejbližší době čekají dva dny volna. Ve středu už by mohla trénovat a ve čtvrtek jet trénink na sjezd v Ga-Pa. "Doufám, že za týden o tom ani nebude vědět, že v Garmischi bude bez zdravotních limitací," přál si trenér Bank.