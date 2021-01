Světový pohár lyžařů v Novém Městě má zelenou, přijet mají i Norové

Czech Ski and Snowboard

"Věříme, že závody v Novém Městě na Moravě proběhnou stejně bezproblémově jako všechny předcházející díly Světového poháru v této sezoně," uvedl ředitel běžeckých disciplín lyžařského svazu Lukáš Sacher v tiskové zprávě.

Letošní 83. ročník tradiční Zlaté lyže bude mít z rozhodnutí FIS nově na programu klasické sprinty a distanční závody na 10 km žen a 15 km mužů volnou technikou. "Nepsané pravidlo říká, že v posledním závodu Světového poháru před mistrovstvím světa se konají závody ve sprintu i na distanci, aby týmy mohly otestovat formu reprezentantů a případně upravit nominace," řekl Sacher.

Světový šampionát v německém Oberstdorfu začne necelý týden po závodech na Vysočině a právě běžci vstoupí do bojů o medaile mezi prvními.

Česká elita nebude chybět

Na startu by neměli z domácích závodníků chybět Kateřiny Razýmová a Janatová, Tereza Beranová či mužská jednička Michal Novák. Konkurence by měla být velká. Předběžně účast potvrdili vítězové Tour de Ski Rus Alexandr Bolšunov a Američanka Jessie Digginsová i skandinávské týmy. "A to včetně Norska. Je ale těžké predikovat, jak budou finální startovní listiny vypadat," upozornil Sacher.

Kateřina Razýmová při stoupání na sjezdovku Alpe Cermis.

Loni pomohli fanoušci Razýmové k osmému místu. Letos se na tribuny nikdo nedostane. "Byli bychom nadšení, kdyby diváci mohli přijít, ale musel by se stát zázrak. V tuto chvíli bohužel počítáme s variantou bez fanoušků," řekl Sacher.

Lyžaře čeká novinka. Trať se oproti loňsku poběží v opačném směru. "Tento pětikilometrový okruh lépe využívá logistiku stadionu, je lépe čitelný pro televizi a také jsme se snažili zohlednit ekologickou stránku pořádání závodů. Takto maximálně využijeme možnosti areálu a přidělávat budeme jen minimum tratě," vysvětlil generální sekretář organizačního výboru Jan Skřička.

Organizátoři se musí řídit nařízeními hygieny a manuálu Mezinárodní lyžařské federace (FIS). "Organizační výbor jsme posílili o zástupce lékařského zabezpečení a hygieny. Využili jsme i zkušenosti pořadatelů závodů, co se uskutečnily před námi, proto věřím, že jsme na vše připraveni," řekl Skřička.

Do areálu se dostane maximálně 700 osob a všichni musí mít negativní PCR test na covid-19. Antigenní test se bude dělat v areně, kromě závodů a tréninků bude povinné nošení roušek, používání desinfekce a při vstupu se bude měřit teplota.