Zklamání Ledecké? U oběda už vyprávěla fórky

Předpověď na úterní odpoledne nebyla vůbec špatná. Pondělní příval srážek, kvůli němuž se odkládala kombinace žen, ustal už v noci, v prostoru cíle se v čase plánovaného startu ve 13.00 nezdálo, že by něco mělo bránit ostrému startu šampionátu.

Jenže o 600 metrů výše nebylo vidět od brány k bráně. Předjezdkyně se ještě do cíle dostala, ale závodnice organizátoři na start pustit nechtěli. Když mlha neustupovala, učinili poslední pokus o záchranu závodu. Start posunuli o 100 výškových metrů níž a start stanovili na 14.30. Pak svoji snahu definitivně vzdali a závodnice včetně Ledecké mířily zpět do týmových hotelů.

„Je to škoda, my byli připraveni. Vůbec mě nenapadlo, že by byl závod ohrožen,“ mrzelo trenéra Ledecké Tomáše Banka. V původním dopoledním termínu by přitom super-G zřejmě šlo odjet hladce. „Bylo dost blbé rozhodnutí organizátorů, že start přesunuli na ten chlapský termín, asi tam hrály roli i zájmy televizí,“ přemítal kouč.

Olympijská vítězka v této disciplíně Ledecká měla výhodu ve startovním čísle jedenáct, nemusela tak netrpělivě postávat u startu. „Naštěstí jsme celou dobu mohli zůstat v zázemí. Byla v teple, mohla se v klidu připravovat, zatímco některé jiné holky už byly svlečené v kombinézách,“ popisoval fyzioterapeut Michal Lešák.

Ledecká byla pro závod vybraná jako zástupce lyžařů pro komunikaci s organizátory a byť je pověstná snahou jezdit za každých podmínek, včera sama viděla, že by to bylo nebezpečné. „Byla trochu zklamaná, ale u oběda už byla v pohodě, vyprávěla fórky,“ popisoval Bank.

Nahuštěný program

Organizátoři se už dostávají do problémů, jak závody nahustit do zbytku dvoutýdenního šampionátu. Předpověď na středu je zřejmě nejhorší za celý týden, a tak byl předem zrušen trénink žen na sjezd i mužská kombinace.

Ve čtvrtek, kdy už by se mělo vyjasnit a výrazně ochladit, jsou pak nově na programu obě super-G, ženám zůstane před sobotním sjezdem jediný trénink z plánovaných tří. „Ale na to jsme zvyklí. Není to neznámý kopec, máme odsud i spoustu starších videí,“ nestresuje se Bank.