Sjezdaři skočí do neznáma. Bude to lítat, tuší Zabystřan

Měl jste možnost si trať na videu nastudovat?

Měli jsme jen jedno video, ještě jsme se bavili se slovenským závodníkem Martinem Bendíkem, který tu jel menší závody před rokem. Trochu nám říkal, kde to bude skákat, ale tehdy bylo míň sněhu, nevím, co ty skoky udělají teď. V úterý tu byla mlha, tak nevíme, co ten první skok udělá, ale asi to bude docela lítat. Ne moc vysoko, ale daleko určitě.

Takže trochu skok do neznáma?

Přesně tak. Ve sjezdu to bude lítat ještě víc, v super-G tam asi bude nějaká zatáčka, tam to tak hrozné nebude, ale nikdy nevíte, co na nás vymyslí.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Jan Zabystřan (@janzaby)

Ve středu jste vyrazil trénovat do Toblachu, prý jste zdaleka nebyl jediný.

Bylo tam hodně holek, které nepojedou super-G, i když třeba Petra Vlhová, která má jet, taky. Moc kluků jsem tam neviděl, ti si spíš dávali volno před super-G. Nebylo tam úplně špatně, ale asi patnáct čísel sněhu napadlo, tak to bylo znát. Já už nějaký slalom potřeboval.

Věnoval jste se tedy jen slalomu?

Ano. Chtěl jsem si dát i trénink nebo volnou jízdu před super-G, ale nakonec jsme usoudili, že si dám spíš zítra před závodem. Budeme mít vysoká čísla, tak bude možnost sjet třeba čtyři jízdy na warm-up sjezdovce, která je docela dobře upravená, ještě ji trenéři prolévali vodou, tak snad přes noc zmrzne a nebudou tam nějaké hroudy.

Kombinace tu asi bude vaší hlavní disciplínou, však na ni máte z minulého šampionátu dobré vzpomínky. Ve švédském Aare jste se blýskl patnáctým místem.

Určitě tu pro mě bude hlavní, měl bych mít i dobré číslo kolem dvacítky. Kdyby se trať trochu rozbíjela, budu mít výhodu. Super-G nechci brát jako trénink na kombinaci, je to také závod, ale kdyby se náhodou nepovedlo, mám ještě jednu šanci v té kombinaci, kde si věřím nejvíc.

Jan Zabystřan na MS v Aare.

Facebook

Cítíte podobnou formu jako předloni v Aare?

Nedokážu moc říct. Letos se kvůli koronaviru kombinace rušily, jel jsem jen jednu v Evropském poháru, ta se povedla, byl jsem jedenáctý, ale slalomy nejsou teď až tak dobré. Necítím se tak dobře jako předtím, ale v super-G se zase cítím o trochu líp. Tak se to vyrovná.

Ve slalomu jste poslední tři závody ve Světovém poháru nedokončil.

Snažím se jezdit naplno, v Záhřebu mě to mrzelo, rok předtím jsem tam byl málem do třicítky, tak jsem si věřil. Nevím, čím to, možná i trochu hraje roli psychika.

Jiná varianta, než jet na hraně rizika, asi neexistuje.

S čísly, které máme, okolo padesátky, je potřeba jet naplno. Samozřejmě i trochu hlavou, protože trať bývá rozbitá.