Šokující přiznání legendy skoků na lyžích: Ve vzduchu jsem měl epileptický záchvat

Co se na přelomu 80. a 90. let zdálo v jeho podání ještě jako bizarní výstřednost, se později stalo normou. Na postavení lyží ve tvaru „V" v letové fázi přešli postupně všichni vrcholoví skokani a klasické paralelní vedení lyží už je několik dekád vidět jen na archivních záběrech.

„V-styl" objevil prý náhodou, když se mu po odrazu rozjely lyže do stran, ve vzduchu je dostal do tvaru V a skočil o 15 až 20 metrů dále než dříve. Se svojí novinkou však hodně předběhl dobu, za stylovou inovaci býval terčem posměchu a od bodových rozhodčích to v éře klasického stylu též schytával. I tak ale dokázal v sezoně 1988/89 vyhrát celkově Světový pohár.

Překážkou pro něj však nebyli jen rozhodčí, ale také epilepsie. Pro švédskou televizi TV4 nyní prozradil, že měl epileptický záchvat i během skoku.

To ale až dosud tajil, stejně jako dříve i samotnou nemoc, která mu byla diagnostikována v jedenácti letech.

„Epilepsie je něco, s čím jsem se musel naučit žít. Nechtěl jsem ale hned hlásit, že jsem epileptik a také skáču na lyžích," rozpovídal se o svých trablech v programu Nyhetsmorgon.

S diagnózou se svěřil až po konci kariéry, ale vždy tvrdil, že během závodu záchvat nikdy neprodělal. Teď však přiznal, že to bylo jinak.

„Vždy se mi vracela otázka, jestli jsem měl záchvat během skoku. Ano, měl jsem. Tak a teď už to víte," uvedl.

Z inkriminovaného skoku, který nijak časově a ani místně neupřesnil, si prý nic nepamatoval.

„Seděl jsem nahoře na lavici, spustil jsem se dolů a pak jsem měl okno. Probral jsem se až dole, jak mám lyže opřené o ramena. Když máte záchvat, vůbec nevíte, co děláte," popisoval situaci.

„Hlava v tu chvíli převzala kontrolu a moji činnost ovládala tak, jak měla, ale já jsem vůbec nevěděl, co dělám," dodal dnes už 54letý rodák z Malmbergetu zpoza polárního kruhu, který mimo jiné triumfoval v roce 1989 v letech na můstku v Harrachově.