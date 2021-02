Skvělá Ledecká! Na úvod MS zajela vynikající jízdu

Nejlépe sedl závod Švýcarkám. Zlato vybojovala Lara Gutová-Behramiová, jež vyhrála čtyři poslední super-G ve SP v řadě, stříbro pak její krajanka Corinne Suterová.

Na triumf mohla pomýšlet po prvních mezičasech obhájkyně titulu Mikaela Shiffrinová, ale po nezvládnutém výjezdu z jedné z branek se nakonec zařadila až za obě Švýcarky.

Podobná chybka se vloudila i do jízdy Ledecké hned v horních pasážích svahu na čtvrté brance, poslední olympijská vítězka v této disciplíně ale zbytek tratě zvládla perfektně. Za první Gutovou-Behramiovou zaostala o 53 setin.

„Jsem na sebe pyšná. Ty holky přede mnou jsou nejlepší lyžařky na světě. Asi jsem udělala pár chyb, ale mám z toho radost. Byla to dobrá jízda. Nahoře mi to lyži trochu žvejklo a možná jsme tam nechala pár setinek, třeba zrovna těch šest. Tak to ale v závodech chodí," popisovala své dojmy z jízdy Ledecká bezprostředně po závodu.

MS ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo - superobří slalom: Ženy: 1. Gutová 1:25,51 2. C. Suterová (obě Švýc.) -0,34 3. Shiffrinová (USA) -0,47 4. Ledecká (ČR) -0,53 5. Lieová (Nor.) -0,65 6. Gagnonová (Kan.) -0,78 7. Tipplerová (Rak.) -0,87 8. Gisinová (Švýc.) -0,89 9. Vlhová (SR) -0,90 10. Brignoneová (It.) -1,09.