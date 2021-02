Chtěl bych být zase nejlepší z Čechů, přeje si nezmar Řezáč před Jizerskou 50

Na jaře mu bude už 48 let, přesto chce nejlepší český laufař Stanislav Řezáč zpátky titul nejrychlejšího Čecha na slavné Jizerské 50. „Kdyby se mi to povedlo, bylo by to dobré,“ usmívá se trojnásobný vítěz nejslavnějšího českého běžeckého závodu Stanislav Řezáč.

Před rokem závodníka týmu Slavia Pojišťovna v běhu napříč Jizerskými horami trumfl Jiří Pliska a Václav Sedláček, což naposledy z domácích laufařů dokázal před osmi lety Lukáš Bauer.

„Letos bych si to s nimi chtěl rozdat a vrátit jim to. Když by se zadařilo, kolem dvacátého místa bych mohl být. S takovým umístěním bych byl docela spokojený," prozrazuje Řezáč. „Myslím, že to pro mě bude jedna z posledních Jizerek. Už si pak můžu zajet jako turista, ale uvidíme, co bude...," připouští rodák z Jablonce nad Nisou, jenž se již dostává do formy po nepříjemném zranění z konce minulého roku.

Stanislav Řezáč při Kaiser Maximilian Laufu.

Slavia pojišťovna Sport Team

„V listopadu na přípravě v Livignu jsem si udělal únavovou zlomeninu žebra a měl jsem měsíční výpadek. Tři dny jsem cítil, že nemůžu pořádně dodechnout. Nejprve jsem myslel, že mám něco se svalem, ale na vyšetření v Jablonci mi pak odhalili naštípnuté žebro. Čtyři týdny jsem pak mohl jen lehce běhat na suchu bez lyží," popisuje Král bílé stopy v roce 2012 komplikace před startem sezony.

Mrazivou La Diagonelu ještě vynechal, seriál dálkových závodů Ski Classics rozjel až závodem Toblach-Cortina d'Ampezzo 45. místem, Marcialongu dojel 28. „Na Jizerce by už forma mohla být ještě lepší," věří Řezáč, jenž se na start Memoriálu expedice Peru 1970 postaví již po 21. Vyhrál v roce 2000, 2001 a naposledy 2012. Od té doby vítězí pouze Norové. Koho řadí mezi největší favority na 54. ročníku Jizerské 50?

„Letos jim docela konkuruje Rus Ermil Vokujev a Švéd v norském týmu Oskar Kardin. Zajímavě se umisťuje Gjerdalen. Docela bych v první trojce tipoval i Emila Perssona, protože dojezd na Jizerce je rychlý a on je dynamický. Věk už je v dojezdu znát... Mají být mrazy, takže sníh může být hodně tupý a bude to hodně silový a těžký. Uvidíme, jak se budou bořit hůlky. Všechno záleží na podmínce," předvídá nejzkušenější závodník na startu, pro něhož Jizerská 50 představuje tradičně spolu s Vasovým během vrchol sezony. Figuruje i ve startovní listině pátečních sprintů.