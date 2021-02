Spolupráce s Vlhovou? Na mistrovství světa ne. Ledecké tým musel hledat náhradu

Podél sjezdovky, na níž se při MS v sobotu pojede o medaile, je devět pozic, které můžou trenéři obsadit kamerami. Tak početný realizační tým menší reprezentace, jako je česká, pochopitelně nemají, a tak závodům předchází série diplomatických jednání a shlukování do mezinárodních kolektivů.

Trenér Tomáš Bank našel na startu sezony nové spojence. „Na prvních závodech v Söldenu nás oslovil italský trenér Petry Vlhové a ta spolupráce fungovala výborně,“ hlásí. Pokrytí trati je hlavně jeho starost, pro závodnice se nic nemění.

Petra Vlhová při super-G na mistrovství světa v Cortině d´Ampezzo.

Denis Balibouse, Reuters

„Já pořád komunikuju se svým trenérem, ale máme víc informací z trati, takže to spojení s týmem Ester pro nás je výhodné,“ pochvaluje si Petra Vlhová.

„Navíc Livio (Magoni), italský kouč Petry, je hrozně fajn a hlavně dobrý kouč. A je dobrý kamarád s Franzem (druhým koučem Gamperem), vždycky si štěbetají do vysílaček v italštině a já nerozumím ani slovo,“ usmívá se Ledecká.

Jenže v Cortině d’Ampezzo se česko-slovenské sjezdařské spojení rozpadlo, na rozdíl třeba od Crans Montany Vlhová sjezd, a tím samozřejmě i tréninky, vynechává. „Musíme si poradit bez ní, ale zase jsme se domluvili třeba s Rusy, máme tu navíc dalšího trenéra Honzu Fiedlera, takže trať máme pokrytou,“ líčí Bank.

V pátek absolvoval závod s časem. První zkrácený trénink startoval v 10.30, druhý kompletní hned o dvě a půl hodiny později. „Jsme rádi aspoň za dva tréninky, ale času na rozbor videa bylo strašně málo,“ posteskl si. „Naštěstí je Tomas strašně dobrý organizátor, vždycky posbírá ty záběry a nahází to do počítače, je prostě výjimečný,“ konejší kouče Ledecká.

Sama si ostatně přípravu bez analýzy u videa neumí představit. „Potrpím si na to, snažím se jízdu rozebrat do co nejmenšího detailu,“ přiznává.