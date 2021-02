Ledecká pod drobnohledem legendy. Kritika, pak velká pochvala

Premiéru si na Olympijském kanále odbyla 21. ledna při sjezdu v Crans Montaně. Shodou okolností tedy při závodě, v němž měla Ledecká těžký pád, naštěstí bez vážnějších následků.

A Vonnová, která má doma osm malých glóbů právě za sjezd, drsný karambol ze svého pohledu okomentovala. „To byla zbytečná chyba,“ říkala do mikrofonu. „Nechala lyže moc od sebe a myslela, že to zvládne, pak už jela moc rychle,“ vypozorovala.

Lindsey Vonnová na snímku z Kitzbühelu.

Marco Trovati, ČTK/AP

Jakkoliv si Ledecká americké vítězky 82 závodů Světového poháru váží, s jejím hodnocením úplně nesouhlasila. „Četla jsem, že si na mě trochu stěžovala. Problém byl v tom, že jsem měla v tréninku najetou jinou stopu, a i v závodě jsem ji měla daleko přímější. Vždycky mi to vyšlo, jak tam nebyla taková rychlost,“ poprvé se vrátila k příčině pádu.

„Jenže tam byla dlouhá rovina a na ni tolik necítíte, jak rychle jedete, nejsou tam odstředivé síly, jedete rovně a nepoznáte, jestli vám do obličeje fouká víc nebo míň. To ucítíte až díky odstředivé síle v zatáčce, kde to bylo ledovaté,“ líčila.

„A ten den jsem jela rychleji, stopa najetá z tréninku už nešla zajet, aspoň já jsem toho nebyla schopná,“ vysvětlovala, proč skončila v ochranných sítích.

V podání Vonnové ale nešlo rozhodně o žádnou zášť, však si také po čtvrtečním super-G v Cortině, které komentovala pro NBC, našla Instagram Ledecké, aby ji pochválila. „Dneska skvělá jízda!!“, napsala po jejím čtvrtém místě. „To rozhodně potěší, díky, že jste mi to řekli,“ usmívala se Ledecká, která jinak sociální sítě příliš nesleduje.