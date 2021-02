Ledecká: S takovými esy nediskutuju. Jen když mám blbý pocit

Předzávodní prohlídka je po trénincích a několika hodinách u videa poslední šancí ideální stopu změnit. Ledecká má v ruce vysílačku a poslouchá pokyny. „Na první prohlídce se do nich mluví hodně. Teď, když už jsem některé pasáže sjela, jsem vždycky ujela delší kus, pak zastavila a řekli jsme si pár slov,“ popisovala Ledecké po svém skvělém čtvrtém místě.

Ital Gamper je většinou u ní, Bank ukazuje směr, kde jsou za horizontem schované brány. „Dřív výběr lajny dělal Ondra. Já mu k tomu něco říkal, ale v tomhle jsem mu dost věřil a nemíchal se do toho,“ odkazuje Bank na svého bratra, bývalého excelentního sjezdaře, a ještě minulou sezonu součást týmu Ledecké.

Letos spolu komunikují oba trenéři víc. „Franz je dobrý, určuje to hlavně on. Já dělám video, tak tam tu lajnu najdu. Vidí to Franz a společně to Ester řekneme,“ popisuje. „Ale zrovna dneska v pasáži, která Ester tolik nešla, jsem se do toho trochu agresivněji vložil. Franz nerozumí česky a já na Ester viděl, že na lajnu, kterou měla jet, si moc nevěří,“ říká Bank.

Sebedůvěra závodníka je v celé přípravě klíčová. Pokud se na trenéry vybraný průjezd necítí, hledají jinou variantu. „Třeba tady v tréninku vůbec nejela, kudy jsme řekli. Bylo na ní vidět, že se bojí. Tak já říkám: Ester, musíme to vyzkoušet jinak,“ připomíná Bank.

To je také moment, kdy se Ledecká ozve. „Jinak s Tomasem a Franzem nediskutuju. To jsou taková trenérská esa, mají daleko víc zkušenosti, nikdy je nedoženu. Budu pilně poslouchat,“ ujišťuje.

„Jedině, když mám blbý pocit, že chci jet v nějaké bráně konzervativní linii, tak jim to řeknu. Domluvíme se, že to budeme postupně posouvat a v závodě už pojedu tu jejich,“ popisuje smlouvání v týmu STR.

