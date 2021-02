Ligety kvůli zádům uspíšil konec kariéry

Dvojnásobný olympijský vítěz Ted Ligety skončil s lyžováním o šest dní dřív, než původně plánoval. Šestatřicetiletý Američan dnes oznámil, že kvůli problémům se zády nenastoupí příští týden na mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo do obřího slalomu, který měl být jeho posledním závodem v kariéře.

"Včera jsem se vzbudil v obrovských bolestech. V minulosti se mi to už občas na týden dva stalo a bral jsem to jako běžnou věc. Teď ale vyšetření ukázalo, že mám tak vyhřezlé plotýnky, že by nebylo bezpečné s tím lyžovat," napsal na sociálních sítích Ligety.

"Teď je pro mě důležité, abych se dal dohromady natolik, abych si mohl hrát a lyžovat s dětmi. Těšil jsem se, že si s čistou hlavou ještě jednou naposledy zazávodím, ale nebylo mi to přáno," dodal pětinásobný mistr světa, který se původně chtěl s kariérou rozloučit v pátečním obřím slalomu.

Ligety získal olympijské zlato v kombinaci na hrách v Turíně, o osm let později v Soči triumfoval v obřím slalomu. Na kontě má i 25 vítězných závodů ve Světovém poháru, ve kterém také pětkrát získal malý křišťálový glóbus za triumf v hodnocení obřího slalomu. Celkem v seriálu odstartoval do 336 závodů a po 52 z nich byl na stupních vítězů.