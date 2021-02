Bylo to dobré, teď se jdu učit, hlásí Ledecká. Čeká ji totiž úplná novinka

Ledecká se startovním číslem pět jela super-G výborně, ještě na posledním mezičase byla ze všech nejrychlejší. Pak se ale projevila mírně podjetá branka a ztráta rychlosti a dostaly se před ni Italky Federica Brignoneová a Elena Curtoniová spolu s americkou favoritkou Mikaelou Shiffrinovou.

Jenže rozdíly jsou minimální, na vedoucí Brignoneovou ztrácí Ledecká šestnáct setin, na průběžně bronzovou Shiffrinovou jednu desetinu. „Byla to dobrá jízda, užila jsem si ji,“ hlásila v krátkém rozhovoru cestou ze sjezdovky.

Ester Ledecká na trati super-G v závodu pro kombinaci.

Marco Trovati, ČTK/AP

„Udělala jsem spoustu věcí dobře, jen pár špatně. Ale takové je super-G, máte jenom jednu šanci. Myslím, že to je dobré,“ ohodnotila se čtvrtá žena závodu šampionátu ve sjezdu i super-G.

Ester Ledecká v cíli super-G pro kombinaci.

Leonhard Foeger, Reuters

Teď ji čeká disciplína, se kterou má nejméně zkušeností. Slalom speciál jela naposledy před třemi lety, v rámci kombinace si ho vyzkoušela dvakrát během minulé sezony.

A nevedla si vůbec špatně, v Crans Montaně v něm zajela pátý nejlepší čas ze všech, když si celkově o příčku polepšila. Tehdy ale nebyly na startu dvě spolufavoritky - Mikaela Shiffrinová a Petra Vlhová.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Czech Ski & Snowboard (@czeskisnowboard)

Start super-G a slalomu dělí v Cortině pouhé čtyři hodiny a Ledeckou čeká dosud nepoznané. „Bude to zajímavé hlavně v tom, co nám udělali s kopcem,“ komentovala slalomový hang. „Je to takový naklopený staďák, prolévali to vodou celou noc a je to strašně ledovaté,“ hlásila.

Po poledni se mají teploty v Cortině přiblížit nule, ale tvrdý podklad zřejmě zůstane. „Na takovém pojedu poprvé, to vám můžu garantovat. Ale budu dělat, co je v mých silách, teď se to jdu někam naučit,“ s úsměvem se rozloučila.

Do slalomu vyrazí jako čtvrtá, od minulé sezony se totiž jezdí dle pořadí od nejlepších v rychlostní disciplíně. To je pochopitelně výhoda pro sjezdařky. Jak jsou na tom se slalomem největší soupeřky Ledecké?

Vedoucí Brignonenová je slušnou slalomářkou, při svém posledním závodě v Lienzu skončila šestnáctá, naopak Curtoniová nejtočivější disciplínu takřka nejezdí. Třetí Shiffrinová je teď největší kandidátkou na zlato, však má slalomové tituly z posledních čtyř mistrovství světa.

Kdo může hrozit z pozic za Ledeckou? Průběžně pátá Švýcarka Michelle Gisinová, která na českou reprezentantku ztrácí jednu desetinu, je určitě výrazně lepší slalomářkou, v posledních třech závodech byla v elitní pětce, na konci minulého roku v Semmeringu dokonce vyhrála.

To samé platí pro vedoucí ženu Světového poháru, Slovenku Petru Vlhovou, na Ledeckou ztrácí 24 setin, což určitě je v jejích silách stáhnout. S větší ztrátou a na mírně rozbitější trati budou útočit další skvělé slalomářky Marie-Michelle Gagnonová z Kanady (11., 52 setin za Ledeckou) a obhájkyně titulu Švýcarka Wendy Holdenerová (14., 81 setin).