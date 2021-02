Sebekritická Ester: Dala bych si poznámku. Je mi líto lidí, kteří to viděli

Za cílem bylo vidět, že jste na sebe naštvaná. Proč?

Osmé místo je výborné, ale jízda byla úplně šílená. Je mi upřímně líto lidí, kteří to viděli.

Však slalom trénujete oproti soupeřkám před vámi jen výjimečně.

Dali jsme dva tréninky před mistrovstvím světa, cítila jsem se v nich dobře, ale ještě nikdy jsem nestála na takovém ledu. Bylo pro mě dost těžké se s tím popasovat, byl to spíš boj o přežití než cokoliv jiného. Přišlo mi, že jsem nebyla schopná nohy zatížit. Možná, kdybych měla brusle, bylo to snazší...

Kombinační slalom Ester Ledecké na MS v Cortině

sntv

Registrovala jste, že třeba vedoucí Italka Brignoneová vypadla hned ve třetí bráně?

Byla jsem připravená na startu a neviděla dolů, ale Tomas (trenér Bank) mi měl nahlásit informace o té průjezdné bráně po prvním hangu, jak ji jedou, a jen jsem slyšela, jak volal nahoru: „Tak ještě ti to neřeknu." Tak jsem tušila, že tam nedojela.

Kombinací jste zakončila vaše účinkování v Cortině...

Všechny závody jsem jela dobře a jsem pyšná na svůj tým, který odvedl fantastickou práci, aby mě dostal tam, kde jsem. A myslím, že jsem přesně tam, kde bych měla být, mezi čtyřmi nejlepšími lyžařkami na světe v super-G, sjezdu i kombinačním super-G. To už není náhoda, jsem ráda, že jsem schopná zajíždět tyhle výsledky stabilně a držím kontakt se špičkou, to je pro mě důležité. Za ty dva roky od minulého šampionátu jsem se v lyžování posunula.

Jak byste se za své vystoupení na mistrovství světa oznámkovala?

Za nasazení bych si dala jedničku s hvězdičkou. A výsledky? To je těžké, ale za ten kombinační slalom bych si dala poznámku.

Byl pro vás tento šampionát jiný i z pohledu psychického nastavení? Už jste ve všech závodech patřila mezi favoritky...

Je krásné, že patřím do lyžařské elity a strašně si toho vážím, ale já se vždycky prostě snažím jet tu nejrychlejší jízdu. Ale myslím, že je hezké hlavně pro fanoušky, že se můžou dívat a čekat ode mě ty nejlepší výsledky. To je podle mě hned hezčí fandění, než když se snažím zajet do dvacítky. Samozřejmě to trvá a budu muset ještě na pár věcech zapracovat, aby byli fanoušci s mými výkony ještě spokojenější.