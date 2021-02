Granerudův triumf v SP skokanů odložila diskvalifikace

Čtyřiadvacetiletý Granerud původně oslavil dvanácté vítězství v sezoně a díky diskvalifikaci jediného zbývajícího konkurenta Markuse Eisenbichlera z Německa i výhru v celkovém hodnocení seriálu. Pak byl ale kvůli kombinéze sám diskvalifikován a na potvrzení životního triumfu si musí ještě počkat.

Jedná se však spíše o formalitu, protože Granerud vede průběžné pořadí o 526 bodů před Eisenbichlerem. Do konce sezony jsou potvrzené zatím jen dva závody, vedení mezinárodní lyžařské federace FIS ale stále nerozhodlo o případné náhradě za čtyři zrušené závody v Norsku.

"Kombinéza byla na bocích trochu větší. Zaskočilo mě to, ale byl jsem u toho, když to měřili a bylo to vidět, takže všechno je v pořádku," citoval Graneruda server deníku Aftenposten. Manažer norské reprezentace Clas Brede Brathen dodal, že do sobotního závodu smíšených družstev bude kombinéza opravena.

Granerudova diskvalifikace v generálce na mistrovství světa, které příští týden odstartuje v Oberstdorfu, vynesla druhé vítězství v sezoně Kobajašimu. Celkově si připsal 18. úspěch v kariéře a v počtu vítězství mezi japonskými skokany překonal Noriakiho Kasaie, se kterým se dosud o prvenství dělil.

Kobajaši zaznamenal skoky dlouhé 94 a 98,5 metru a Kamila Stocha z Polska na druhé příčce porazil o 1,6 bodu. Třetí místo obsadil Karl Geiger z Německa.