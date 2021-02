Češi zažili mobilizaci! Před mistrovstvím světa prchali z republiky

Na mistrovství světa jedou čeští klasičtí lyžaři jen do sousedního Německa, přesto to byla komplikovaná operace. Poté, co Němci zařadili Česko mezi nejrizikovější oblasti s výskytem mutací koronaviru, hrozila všem závodníkům pobývajícím doma desetidenní karanténa.