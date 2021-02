Čtyři čeští běžci postoupili na MS z kvalifikace sprintu

Čtveřice českých běžců na lyžích postoupila z kvalifikace sprintu klasicky do vyřazovacích jízd na mistrovství světa v Oberstdorfu. Do čtvrtfinále se dostali Tereza Beranová, Ondřej Černý, Michal Novák a Luděk Šeller. Nejrychlejší byli Švédka Johanna Hagströmová a Nor Johannes Hösflot Klaebo. Boje o medaile začnou v 11:30.