Český mladík skončil na MS na kolenou. Ital ho seřval, pak se omlouval

"Při vyjetí za mnou přišel a omluvil se, že jednal v emocích," řekl Černý v rozhovoru na webu svazu. "Na jednu stranu ho chápu, na druhou stranu k tomu nemuselo dojít. Mrzí mě to, ale i tak jsem s výsledkem i výkonem spokojen," doplnil.

Specialista na sprinty Černý obsadil ve svém jediném závodu na šampionátu 21. místo, což je i jeho maximum ve Světovém poháru.

Člen karlovarského Slovanu zvládá skvěle kvalifikace. Při SP v Drážďanech byl druhý, na MS do 23 let čtvrtý a nyní v Oberstdorfu postoupil ze 14. místa. "Pocity jsem měl skvělé. Kvalifikaci jsem rozjel tempem, o kterém jsem si myslel, že by mohlo být postupové. Věděl jsem ale, že klouzat se mi při klasice jde, v běhu mi ale docházejí dřív síly. Proto jsem byl sám ze sebe překvapený, když jsem zvládl vyběhnout všechny kopce. Síly mi došly až v tom posledním, kde mě ale neskutečně vyřval trenér Vasil Husák, což mi pomohlo, a v cíli z toho bylo krásné místo," popsal.

Byl rád, že pořadatelé přesunuli start kvůli teplému počasí z odpoledne na dopoledne. "Já si tohle jejich rozhodnutí skoro vymodlil. Když jsme se byli před pár dny podívat na trať po poledni, vůbec jsem nevěděl, co na tom budu dělat, jak to bylo měkké. Tím, že vážím přes devadesát kilo, tak se opravdu bořím," řekl Černý.

Ve čtvrtfinále se držel své taktiky. Začal zezadu a zkusil zaútočit v kopcích. "To mi vycházelo," komentoval skutečnost, že asi v půlce okruhu dlouhého 1500 metrů vedl. "Nemusel jsem se bát, že se ostatní za mnou vyvezou ve vzduchové bublině, protože vzhledem k těm podmínkám nás spíš než vzduch brzdil mokrý a pomalý sníh."

Jeho naděje zhatil incident s De Fabianim. Ital se před něj tlačil v kopci z levé strany, kde už neměl místo. Spadl, "hodil rybičku" a srazil i Černého. "Nemohl se tam vejít. Jen si říkám, že jsem měl tu stopu dřív zavřít, pak by ho ani nenapadlo mě obíhat. Kdyby k tomu nedošlo, mohl jsem bojovat o semifinále," litoval běžec, který začínal s atletikou (překážky) a k jehož vzorům patřil jamajský sprinter Usian Bolt.

Atletiku dělal od pěti do patnácti let, hrával i hokejbal a závodně lyžuje od třinácti. Vyrůstal pod vedením současného kouče mužů Vasila Husáka, poté ho vedl Miroslav Petrásek a nyní se o něj v týmu do 23 let stará někdejší mistr světa na padesátce Martin Koukal. "Žádný konkrétní cíl nemám. Chtěl bych, aby mě lyžování pořád bavilo a abych se nadále každý rok zlepšoval. A uvidím, kde to až skončí," uvedl Černý.

Student ČVUT fakulty informačních technologií nyní zamíří z Německa domů. "O víkendu bych měl startovat na Českém poháru v Jablonci," dodal.