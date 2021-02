Hustá atmosféra na MS. Favoritka na zlato neunesla fiasko. Soupeřka se posmívala

Ještě před úvodním závodem MS Svahnová vtipkovala s novináři, kterým vysvětlovala, proč z ní má Nor Emil Iversen strach. „Víte proč? Protože jsem mu neodpověděla na Tinderu. On je totiž single, víte to?" smála se 21letá hvězda.

Jenže smích ji o pár hodin později přešel. V nabitém semifinále s Maiken Caspersen Fallaovou, Jonnou Sundlingovou, Anamarijou Lampičovou a Majou Dahlqvistovou neuspěla, což nesla velmi těžce. Novinářům se tentokrát velkým obloukem vyhýbala.

Tränaren efter Linn Svahns miss: ”Hon ville därifrån – är otroligt besviken"https://t.co/jScGXEU1nz — Sportbladet (@sportbladet) February 25, 2021

„Je velmi zklamaná, chtěla rychle pryč," vysvětloval tiskový mluvčí švédské výpravy Lukas Johansson.

Svahnová se později alespoň zastavila u televize SVT. „Chtěla jsem co nejdřív odtud vypadnout. Teď půjdu asi zavolat Olovi (trenéru Ravaldovi) a popovídám si s ním," vysvětlovala zdecimovaná závodnice do kamery.

Její krach ale udělal neskrývanou radost Norce Lottě Udnes Wengové. „Ukázalo se, že není úplně možné, aby sem přijela a dominovala tak jako během celé zimy. Ostatní totiž vyladily na dnešek formu. Jako Norce, po tom, co jsme celou sezonu slyšely, jak nejsme dost dobré, se na to hezky dívá," rýpla si Wengová.

Když další z v semifinále vyřazených Švédek Dahlqvistová slyšela, co Norka pronesla, s reakcí se moc nepárala. „Já úplně s.ru na to, co ony říkají," ulevila si.

Zlato ale nakonec přeci jen putovalo do Švédska zásluhou Jonny Sundlingové, která vyhrála před Norkou Fallaovou a bronzovou Slovinkou Lampičovou.