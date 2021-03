Holund vedl na MS norskou nadvládu na patnáctce, Novákovi přestaly jet lyže

Až se čtvrtým místem se musel spokojit lídr Světového poháru a jeden z velkých favoritů Alexandr Bolšunov. Vítěz sobotního skiatlonu sice v dalším teplém dni v Oberstdorfu závod rozběhl nejrychleji, postupně ale ztrácel a nakonec za suverénním Holundem zaostal o 43,7 sekundy.

Novák ztratil na vítěze bezmála tři minuty a se svým umístěním nebyl spokojený. Po povedeném začátku mu přestaly jet lyže, ve druhém ze tří okruhů si prošel krizí a v závěru už nedokázal umístění vylepšit.

Nor Hans Christer Holund v cíli závodu na 15 km volně na MS, v němž vybojoval zlato.

Kai Pfaffenbach, Reuters

"Myslím, že to nebylo špatnou mázou nebo že by servis udělal něco špatně. Faktem je, že to neodjíždělo, ale možná to bylo přímo lyžemi, dostali jsme tady totiž nové prototypy a startovat na nich byl asi trochu risk, který nevyšel," uvedl v tiském prohlášení svazu. "Ten výsledek mě mrzí," dodal Novák.

Petr Knop doběhl na 43. místě, Adam Fellner o tři příčky za ním a Jonáš Bešťák dosáhl 55. času.

Mistr světa z maratonu na 50 km z minulého šampionátu v Seefeldu Holund porazil Krügera o 20,2 sekundy, Amundsen, kterého o šanci na lepší umístění připravil pád v jednom ze sjezdů, měl manko 35,6 sekundy.

"Bylo to skvělé. Je to asi ta nejlepší věc, která se mi kdy povedla. Měl jsem dobrý den a dokázal jsem realizovat to, co jsem si naplánoval," pochvaloval si dojatý Holund v rozhovoru pro televizi NRK. "Rozjel jsem si pěkně první kolo, měl jsem to pod kontrolou. Když jsem jel do posledního kola, šly už na mě emoce. A to mi dodalo dodatečnou energii," dodal.

Norskou nadvládu vedle čtvrtého Bolšunova narušil ještě další Rus Artěm Malcev na pátém místě. Z prvních sedmi příček obsadili zástupci severské velmoci pět míst. Šestý byl Sjur Röthe, šestatřicetiletý obhájce titulu Martin Johnsrud Sundby, jenž už nepatří do elitní reprezentace pro Světový pohár a dnes startoval jako úřadující šampion, byl v zřejmě posledním velkém závodě kariéry sedmý.