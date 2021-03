Český zásah! Žádné spiknutí, hájí Zeman Slováky před Američankou, která tvrdila, že se jí chtěli podívat do hlavy

„Konspirační teorie o závodech na Slovensku vylučuji," přináší na sítích Zeman vyjádření, které se podrobně zaobírá protahováním startovního intervalu Američanky Shiffrinové. Český činovník vylučuje, že by mělo dojít k jejímu úmyslnému poškození v souboji s domácí Petrou Vlhovou.

Ale popořadě. Co se vlastně přihodilo? Američanka po triumfu v sobotním slalomu vedla i po prvním kole obřáku. Ve druhé části ovšem skvěle zajela domácí Vlhová a po ní nastupující Shiffrinová byla už přímo ve startovním prostoru vyzvána, ať čeká kvůli poškozené tyči. Pauza se protahovala. Američanka se po ní před Slovenku nedostala. Zjevně to brala jako křivdu, nekalý úmysl ze strany domácích, kteří snad měli chtít napomoci Vlhové k co nejvyššímu bodovému zisku v souboji o celkové prvenství ve SP se Švýcarkou Larou Gutovou-Behramiovou.

„Jako kdyby si řekli 'Pojďme zkusit, jestli se jí nedostaneme do hlavy," vytasila se po boji Američanka s úvahou, která se rovná drsnému obvinění, že závody měla provázet jakási skrytá psychologická válka, i když vzápětí přidávala, že jinak vše proběhlo báječně, takřka bezchybně.

Organizátoři odmítali obvinění a zdůraznili, že v záležitosti ani nebyl podán žádný protest. "V žádném případě nepřipouštíme, že by se něco událo naschvál. Je to běžná součást našeho sportu. Stejně jako měla start stop Mikaela Shiffrinová, měla ho předtím i Petra Vlhová. Obě na dvě a půl minuty. Snažili jsme se v obou případech zareagovat co nejrychleji," reagovala sportovní ředitelka závodů Jana Palovičová.

Nicméně i slovenský reprezentant Andreas Žampa po shlédnutí situace přišel na dálku se slovy, že to ze strany pořadatelů bylo nevhodně a neprofesionální. "Dobrovolníci a organizátoři odvedli skvělou práci až na tuhle chybu," neodpustil si rýpnutí slovenský lyžař.

Do přestřelky se mezitím znovu zapojila Shiffrinová, zopakovala, že Vlhová podle ní přes všechny záležitosti vyhrála zaslouženě... Ale už bylo zaděláno na slovní válku, zapomenuto bylo na přívětivé uvítání Američanky na popradském letišti i všechny další pohodové okamžiky víkendu.

Rozepře se snažil ukončit Zeman. A vše náležitě do podrobností vylíčil. „Opravu (tyče) prováděl chorvatský technik. O výměně bylo rozhodnuto polským delegátem, který měl úsek na starost. Všechno bylo potvrzeno vysílačkou italského ředitele FIS Světového poháru žen," popisoval Zeman s tím, že jediný Slovák, který byl v tu chvíli do závodů zapojen, měl na starosti start. „Ten (slovenský činovník) byl informován ředitelem FIS Světového poháru žen, že z bezpečnostních důvodů bude závod přerušen, aby mohla být nalomená tyč vyměněna," nastínil průběh událostí Zeman.

Manipulaci Zeman opakovaně vyloučil, vše shrnul do sedmi bodů. 1. Mezinárodní lyžařské závody FIS probíhají tak, že hlavní rozhodčí je kvůli nestrannosti vždy z jiné než pořádající země a dohlíží především na dodržování pravidel spolu s dalšími členy jury, ředitelem závodu a arbitrem. 2. V neděli byla situace zcela ideální pro pořádání závodů vzhledem k počasí a stavu tratě. 3. Interval okolo 2 minut byl při přerušení závodu v neděli běžný. 4. Zástupci závodnice nepodali protest. 5. Rozhodčích a techniků byl dostatek a byli na mezinárodní úrovni. 6. Zdraví závodníků je nejvyšší prioritou a je na prvním místě, protože už došlo o tyč ke zraněním očí, břicha a i k úmrtím. 7. Konspirační teorie o závodech na Slovensku, kdy by mělo dojít k protahování startovního intervalu Shiffrinové kvůli Vlhové vylučuji. Shiffrinovou mají na Slovensku rádi.

Připustil, že koncentrace čekající Američanky mohla být narušena. „Ale není to výjimečné. Proto závodník dostává čas znovu se připravit a znovu zkoncentrovat," připomněl, že jde o v lyžařském světe celkem běžnou záležitost.

"Mrzelo by mě, kdyby na dokonale zorganizovaných závodech ulpěla sebemenší částečka spiklenecké teorie," dodal Zeman.