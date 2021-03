Ledecká po zranění? Je v pohodě, říká kouč. K naplnění plánu ale potřebuje závody

Ledecká naposledy závodila před více než měsícem na mistrovství světa v Cortině d´Ampezzo, kde ve sjezdu i super-G zapsala dvě čtvrtá místa. Pak obětovala závody SP ve Val di Fassa, aby si dopřála i snowboardový světový šampionát, jenže ze slovinské Rogly odjela předčasně.

Kvůli blíže nespecifikovanému zranění po pádu v tréninku z boje o medaile s těžkým srdcem odstoupila. Po krátkém odpočinku se ale opět hlásila kouči Bankovi a společně odjeli za přípravou do italského Livigna.

„Začali jsme trochu opatrněji, ale pak už absolvovala tři dny rychlostních tréninků a byla v pohodě,“ říká Bank. Kopec v Lenzerheide jeho svěřenkyně moc dobře nezná, jela na něm super-G jen před pěti lety, kdy byla mezi lyžařskou elitou ještě nováčkem. Tehdejší 45. místo zůstalo jejím nejhorším výsledkem ve Světovém poháru.

„Také to tu moc neznám, byl jsem tady jen s Ondrou před lety, kdy bylo finále Světového poháru kvůli počasí zrušeno. Kopec je prudký, ale hezký a přehledný, samozřejmě záleží, kolik na něm zůstane sněhu,“ popisuje Bank.

Pro Ledeckou je důležité, aby se rychlostní závody odjely i proto, aby mohla mít v Lenzerheide bohatší program. Jen lyžařky, které v SP posbírali celkově přes 500 bodů, mohou absolvovat všechny disciplíny, Ledecká jich má zatím 453.

„A obřák i slalom by tu jet chtěla,“ připomíná Bank. Pokud by se sjezd ve středu nekonal, musela by pro dosažení potřebné mety být v super-G na stupních vítězů.

Ve sjezdu by Ledecká mohla mít i jednu překvapivou soupeřku. Italka Sofia Goggiaová, která si v Ga-Pa smolně poranila koleno a přišla o domácí MS, chce zabojovat o malý glóbus.

„Trénovala s námi. Nejdřív vypadala, že to jde zkusit, pak jezdila rychle, líp než většina ostatních Italek. Jestli porážela i Ester? To ne, na rovině trochu ztrácela, ale prudké pasáže jezdila rychle,“ viděl Bank.