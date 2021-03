Slovenka Vlhová celkově vyhrála SP lyžařek, Dubovská v posledním slalomu devátá

Pětadvacetileté Vlhové stačilo k triumfu i prvnímu pro Slovensko v celkovém hodnocení seriálu dnešní šesté místo. Před nedělním obřím slalomem, závěrečným závodem sezony, má náskok 136 bodů před Švýcarkou Larou Gutovou-Behramiovou, která po zrušení sjezdu a super-G do slalomu nenastoupila.

"Znamená to pro mě strašně moc. Píšu historii," řekla Vlhová, která se po dojezdu slalomu neradovala a vstřebávala emoce. "Nemůžu tomu uvěřit. Jsem i trochu zklamaná, že jsem přišla o malý glóbus za slalom, ale ten velký byl hlavní cíl. Byla to velmi náročná sezona, odjela jsem všechno a teď si to užiju."

Petra Vlhová v akci

Gabriele Facciotti, ČTK/AP

Dubovská jela slalom ve finále SP jako první Češka po čtyřech letech a navázala na Šárku Strachovou. "Je to zadostiučinění, že jsme se sem konečně po tolika letech propracovali, takže to je super," řekla před startem Dubovská, kterou v zimě trápila bolavá záda a navíc jí v únoru zahynula při autonehodě matka.

Ve finálovém slalomu byla devátá už po prvním kole a ve druhém pozici uhájila. Devátá příčka je pro rodačku z Třince druhým nejlepším výsledkem sezony i kariéry. Nejlépe zajela před čtrnácti dny v Jasné, kde skončila osmá. "Mám radost, že jsem si v posledním závodě připsala další desítku," uvedla v tiskové zprávě.

Po dojezdu druhé jízdy jen těsně nevedla. "To mě trošku mrzelo, že jsem nebyla v zelených číslech. To jsem si moc přála, protože mi maminka vždycky říkala, že chce v cíli konečně vidět zelená čísla," řekla Dubovská a dodala: "Už můžu začít víc a víc riskovat, abych se dostávala ještě nejvýše. Mám tam i rezervy."

Celkově je ve slalomu desátá a výrazně si vylepšila své maximum, 32. místo z minulé sezony. "Je neuvěřitelné, že jsem po sezoně mezi deseti nejlepšími slalomářkami na světě. Moc si toho vážím a mám velkou radost, že jsem se do této společnosti po tolika letech úsilí propracovala," řekla Dubovská.

Letošní mistryně světa Liensbergerová ovládla poslední dva slalomy sezony. V boji o malý glóbus předčila Američanku Mikaelu Shiffrinovou o 35 bodů a pro Rakousko získala triumf v "nejtočivější" disciplíně po devíti letech.