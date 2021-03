Drsná zpověď trenéra slovenské hvězdy: Může být už jen horší

Přijde po historickém úspěchu šokující rozchod? Slovenská lyžařka Patra Vlhová sice ovládla Světový pohár a pobláznila fanoušky, jenže její trenér Livio Magoni teď pustil do světa drsnou zpověď, kde hvězdu rozhodně nešetřil. Pořád vidí u Vlhové celou řadu chyb a neví, zda bude ve spolupráci pokračovat. „Bylo by na čase se rozloučit. Myslím, že Petra už může být jen horší," nešetřil tvrdými slovy v rozhovoru pro italský list Corriere della Sera.

Italský kouč má se slovenskou hvězdou smlouvu i pro olympijskou sezonu, jenže u pokračování je v jeho očích velký otazník. Na úspěch, který dokázal se svou svěřenkyní je pořádně hrdý, při hodnocení je ale pořádně drsný, možná až krutý. „Vlhová uspěla proti velkým hvězdám. Do lyžařských diamantů, jako jsou Bassinová, Brignoneová či Goggiaová, má ale pořád daleko. Je to silná závodnice, udělala skvělý úspěch, ale pořád je spíš jako železo," vybral si poněkud zvláštní přirovnání sedmapadesátiletý odborník.

Vnímá, jak moc Vlhová pobláznila Slovensko, které v lyžařce našlo jakýsi ekvivalent idolu, jakým je cyklista Peter Sagan. „Užijeme si to," přiznal nejprve, ale jedním dechem dodal, že to nic nemění na jeho úvahách ukončit spolupráci. „Teď jsem zmatený. Bylo by na čase se rozloučit, protože tohle vítězství je milníkem v kariéře. Ale když vidím, jak po mě dospělí i děti chtějí podpis, myslím, že by to ode mne byla zrada. Vím, že moje pozice je pevná a silná. Brzy se rozhodnu, co dál," poznamenal.

Italský expert platí ve světě za odborníka, jemuž záleží na detailech, je ve všech směrech maximalistou. I proto zvažuje odchod od královny lyžování. V minulosti byl úspěšný třeba se Slovinkou Tinou Mazeovou a o ní mluví v daleko lepším světle než o Vlhové. „Tina byla komplexnější, měla všechno. Jako sportovec se soustředila jen na sebe, ale dokázala si užít i volný čas," prohlásil známý trenér s tím, že u slovenské hvězdy už nevidí prostor ke zlepšení.

Radost! Slovenská lyžařka Petra Vlhová s trofejí pro vítězku Světového poháru.

Marco Trovati, ČTK/AP

„Nebude lepší, nemá to v DNA. Ve skutečnosti se může jen zhoršit. Pokud nebudu pokračovat, bude to ten hlavní důvod. Mazeová byla divoké zvíře, to je Petra také. Ale Tina pochopila, co potřebuje k tomu, aby se stala opravdovou osobností. Dokázala se přizpůsobit, Petra ne," odtajnil kouč. Zdůraznil však, že určitě nesnižuje obrovský úspěch Slovenky.

Problém směrem do budoucna vidí nejen v samotné lyžařce, ale i týmu, který ji obklopuje. Vidí prý celou řadu nedostatků. „Těch chyb je tam hodně, ze strany rodiny i manažera. Správné slovo, a myslím to bez urážky, které vše vystihuje, je nevědomost. A s tím nic neuděláte," shrnul své dojmy italský kouč.

V krizových chvílích prý Vlhová vždy skloní hlavu a mluví o tom, jak vše funguje. „Problém není v ní, ale v jejím okolí. Když se zasnoubíte s Vlhovou, zasnoubíte se s celou její rodinou," naznačil, kde může být problém při zvažování další spolupráce i po triumfu ve Světovém poháru.