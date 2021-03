Soukalové výročí znamením. Možná jsem fakt nejlepší na světě, dumá české eso

Byl i jeho zisk nejnáročnější? Sezona to byla hodně specifická…

Je pravda, že ostatní holky jezdí skvěle a semifinále už je často jako velké finále. A letos jsem vyhrála kvalifikaci jen jednou, nejezdila jsem pořád zepředu. Ale nejnáročnější byly asi ty přesuny a změny plánu, kdy se rušily závody, pak přidávaly nové, občas byl stres dojet na místo a podat adekvátní výkon. K tomu nás hodně hlídali, abychom všude měli roušky a jezdili na testy, ale postupně jsme si zvykli.

Váš trenér Marek Jelínek říká, že jste nejlepší na světě a jezdíte nejlépe v kariéře. Cítíte se tak?

Po závodě, který vyhrajete, se cítíte jako nejlepší na světě. Ale týden na to jste třeba zase pátý, je to pořád nahoru dolů a mění se i můj pocit. Minulou sezonu jsem dost padala a přemýšlela, jestli tedy jsem nejlepší na světě, pořád mi to vrtalo hlavou, je to taková neustálá polemika sama se sebou. Ale teď jsem do příští sezony naladěná tak, že možná fakt nejlepší jsem. (úsměv)

V posledních letech o tuto pozici bojujete s Italkou Michelou Moioliovou. Skoro to vypadá, jako byste se domluvily, že ona vyhrává glóby v sudé roky a vy v liché.

Je pravda, že večer před závodem jsem si vzpomněla, že to tak vychází. Navíc Marek Lejsek, který nám dělá servis a dřív pracoval u biatlonistů, říkal, že přesně před pěti lety vyhrála Gabča taky glóbus, tak je vtipné, že to tak dopadlo.

Jak s Moioliovou vycházíte? Gratulovaly jste si po závodě i na sociálních sítích, Italové nechali český tým trénovat ve své trati, když jste jinam nemohli…

Máme pohodový vztah, vždycky jsme si povídaly. Teď při finále jsme se tedy soustředily každá na sebe, ale pak jsme se bavily, gratulovaly si. Nechceme, aby se někomu stalo něco špatného, ale férový závod, to je na tom hezké.

Vyhrála jste olympiádu, mistrovství světa, třikrát Světový pohár… Co vás žene dál?

Ráda se zlepšuju a směřuju k dokonalému provedení. Velká motivace je i síla ostatních holek, že si člověk nemůže jezdit jen tak pro srandu králíkům. A hlavně mě ježdění pořád baví. Můžete pokazit start, pak všechny předjet a dole být první. Když všechny předjedete v klopené zatáčce, cítíte se jako bůh.

Co vás čeká teď? Dovolená?

Úplně nevím, v dnešní době, kdy musíte řešit, jestli můžete vycestovat, kam vás pustí, podmínky při návratu… Možná půjdu spíš pracovat na zahradu ve Vrchlabí, ale to mi nevadí. Loni jsem také nebyla na jaře na dovolené, snad v létě pojedeme trénovat na jižní polokouli, takže cestování bude dost. A když nepůjde nikam jet před tím, nebudu to tlačit, stejně mě ještě čekají povinnosti ve škole.

Jak jste na tom se studiem FTVS?

Přiletěla jsem z Veysonnaz v neděli, šla s koněm ke kováři a v pondělí na zimák na školní kurz. Nečekala jsem, že proběhne, ale jako praktické obory máme výjimku. Bruslení mě baví, rychle se zlepšuju, protože prostoru ke zlepšení mám hodně. V pátek mě čekají zápočty, pak nějaké zkoušky, mám to dost rozházené, ale pořád s tím válčím a nějak to zvládám.