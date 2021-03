Náraz! Operace! Velké obavy o sportovkyni století

„Špatná viditelnost, byla tam zídka, do které jsem narazila," líčila pro rakouská média sedmašedesátiletá legenda.

První pomoc jí na svahu v Zauchensee poskytli tři mladí lékaři, kteří se objevili nablízku a postarali se o ni.

Bylo na místě si dělat starosti o zdraví sportovkyně, která psala rakouské lyžařské dějiny. Operace však proběhla bez větších problémů.

V úžasné kariéře se jí přitom zranění vyhýbala. Jeden zlomený kotník před ZOH 1980 v Lake Placidu... Co to je ve srovnání s často potlučenými jinými lyžařskými esy. Navíc tehdy Moserové-Pröllové zranění nezabránilo v olympijském triumfu ve sjezdu. A sbírala další úspěchy. Pětkrát se stala mistryní světa, šestkrát triumfovala celkově ve SP, vyhrála 62 závodů seriálu. To byl rekord mezi ženami až do roku 2015, kdy ji překonala Američanka Lindsey Vonnová. Na ZOH brala ještě stříbro ve sjezdu a obřím slalomu v Sapporu v roce 1972. V Rakousku ji i proto zvolili sportovkyní století.