Je mi z nich zle. Se*u na to... Co doopravdy cítila diskvalifikovaná hvězda po kolizi s Rusem

Klaebo při vyvrcholení MS v Oberstdorfu nabral v cílové rovince větší rychlost než jeho velký soupeř Alexandr Bolšunov, jenže při předjíždění došlo ke kolizi, při níž Rus zlomil hůlku a z finiše o zlato vypadl. Klaebo sice dojel do cíle první, ale po pár hodinách protestů a jednání mu jury zlato sebrala. Triumf tak zbyl na dalšího Nora Emila Iversena, stříbro bral Bolšunov a na bronzovou pozici se posunul opět Nor Simen Hegstad Krüger.

Trojnásobný olympijský vítěz Klaebo po zdrcujícím verdiktu na sebe namířil kameru, do jejíhož objektivu se vypovídal ze svých emocí.

„Je to šílené. Jel jsem už tolik sprintů a finišů a moc dobře vím, jak se věci mají ve stopě dělat. Dnes jsem to měl pod kontrolou, jenže on (Bolšunov) mě vytlačil ze stopy, i když jsem byl od něj daleko. Podle mě jsem neudělal nic špatně a video ze závodu to jen potvrzuje. Byl jsem rychlejší a dostal jsem se na jeho úroveň, když mě začal vytlačovat do strany. Nemám slov...," rozpovídal se rodák z Trondheimu.

„Přemýšlím, že odjedu domů a na zbytek Světového poháru se vy*eru. Z FIS je mi zle. Způsob, jakým řeší různé věci, je příšerný. Dělá spoustu chyb a bojí se dělat správná rozhodnutí... Jsem bez medaile, skvělé. To nase*e. Všechno se mi zdá nefér," soukal ze sebe.

A znovu se vrátil k inkriminovanému momentu: „Mám za sebou hromady sprintů a ještě nikdy se mi nestalo, aby mě někdo vytlačil ze stopy. On se ani nesnažil se nacpat do mojí dráhy, prostě mě chtěl jenom zastavit. Já jsem se chtěl co nejvíce umenšit, ale on se roztáhl, co nejvíc to šlo. Trefil se do mě, což způsobilo, že si zlomil hůlku."

Několikrát také zopakoval, že prožil nejhorší den v životě a že lidi z FIS už nemůže vystát. Litoval také toho, že když „se konečně povedlo zajet dobře závod na 50 km, stejně to nakonec nedopadlo."

Klaebo měl ještě možnost se prostřednictvím norského svazu odvolat proti rozhodnutí jury do 48 hodin po závodě, sám se ale na vlastní žádost této eventuality vzdal. „Pokračovat v tom by podle mě nebylo dobré. Chci myslet pozitivně a tohle nechat za sebou," vysvětlil pro televizi NRK.

Následně přehodnotil i některé své postoje. Sezonu předčasně neukončil a s reprezentací odjel k závodům do švýcarského Engadinu.