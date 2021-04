Dojemné loučení s hvězdnou Vlhovou: Omlouvám se za všechny moje chyby

Ostrá slova jsou zapomenuta. Tenhle velký a úspěšný příběh si zaslouží úplně jinou tečku. Sportovní svět už pár hodin ví, že spolupráce slovenské hvězdy Petry Vlhové, která ovládla celkové hodnocení Světového poháru, s italským expertem Liviem Magonim skončila. A tak přišel čas na dojemné loučení. Magoni, který byl ještě nedávno ve vyjádřeních ostrý jako břitva rozdával slova díků na všechny strany a také se kál. „Omluvte všechny chyby, které jsem za těch pět let udělal," prohlásil do médií kouč lyžařky.

Italský trenér se nikdy netajil maximalistickými plány, ostatně stejně přísný je a byl vždycky i na sebe. I díky tomu sbíral úspěchy prakticky všude, kde se objevil. „Zaručuji vám, že jsem do spolupráce s Petrou vložil a dal vše, co jsem měl. Díky ski Team Vlha, ale úplně největší poděkování patří Petře, Ciao," citují Magoniho slovenská média.

Není to přitom tak dlouho, co právě do fungování týmu slovenské superhvězdy rýpal a v médiích přemýšlel, zda má smysl pokračovat ve spolupráci. Měl tehdy i naznačit, že Vlhová našla svůj výkonnostní strop a lepší už to nebude. Vyhlášení kouče úspěšnou lyžařku zaskočilo, diplomaticky ale vyhlásila, že si s koučem nejprve všechno sama probere. Kouč také následně zařadil zpátečku a naznačil, že zmíněný rozhovor vyzněl úplně jinak než chtěl a jeho slova byla špatně interpretována a pochopena.

Magoni si dobře uvědomoval, jaký pokrok Vlhová udělala. V tomto směru před Vlhovou smekl. „Těch pět krásných a neuvěřitelných let uběhlo hodně rychle. Zvláště s tak výjimečnou sportovkyní, která věřila ve mě i moje metody. Dostali jsme se na vrchol hory, která se nám před pěti lety zdála vysoká. Cestou nahoru jsme dostali často sladkou odměnu, ale byly za tím i velké oběti," hodnotil spolupráci italský kouč.

„Všichni jsme ale věřili a dosáhli našeho cíle. Jsem hrdý, že jsme vybudovali profesionální tým a že jsem se od jeho členů mohl hodně věcí naučit. Děkuji všem. Nebyl to jen dobrý sportovní příběh, ale i životní lekce pro nás všechny," poznamenal Magoni a složil poklonu i příznivcům Petry Vlhové. „Děkuji všem Slovákům, úžasným fanouškům, kteří jsou hrdí na svoji vlajku i hymnu. Bylo mi ctí pomoci vám prožít ty úžasné chvíle," dodal.