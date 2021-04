Björgenová bude závodit v dálkových bězích i v příští sezoně

Slavná norská běžkyně na lyžích Marit Björgenová si po letošním návratu k závodění prodlouží kariéru i v další sezoně. Po úspěšném představení na Vasově běhu, v němž obsadila druhé místo, podepsala s týmem Ragde smlouvu i na příští rok. Podle dohody jednačtyřicetiletá běžkyně nastoupí minimálně do pěti závodů seriálu dálkových běhů Ski Classics.

Nejúspěšnější účastnice zimních olympijských her v historii napevno počítá se starty v závodech Marcialonga, Birkebeinerrennet a opět na Vasově běhu. Další přihlášky si rozmyslí podle situace. Představit by se tak mohla i na Jizerské padesátce, která do seriálu patří.

Osminásobná olympijská vítězka ukončila kariéru před třemi lety a letos se připravila speciálně na Vasův běh. K návratu i pro příští ročník ji podle vlastních slov dohnala i touha po odvetě. "Byla jsem tak blízko. A jsem hodně soutěživý typ, to musím přiznat. Druhé místo na Vasově běhu je jako být čtvrtá na velkém šampionátu," prohlásila Björgenová v rozhovoru pro televizní stanici NRK.