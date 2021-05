Končím. Česká hvězda dvou olympiád udělala zásadní rozhodnutí

„Došel jsem k názoru, že ta kombinace není pro tým prospěšná, byť jsem na začátku věřil, že se podaří skloubit obojí. Nebylo to ale optimální a než přežívat, tak jsem se rozhodl činnost týmu ukončit – i s ohledem na úspěšnou historii. Nezavírá se mi to lehce, ale než lpět na něčem, co sám brzdím, je lepší to pro tuhle chvíli ukončit. Jestli je to konec definitivní, nebo půjde jen o přerušení, ukáže budoucnost," vysvětluje svůj krok Bauer.

Rodák z Ostrova se dokázal v silné skandinávské konkurenci se svým týmem prosadit. Největším úspěchem bylo čtvrté místo v celkovém pořadí v sezoně 2017/2018 a pátá příčka o rok později.

Tým Lukáše Bauera v Livignu.

eD system Team

V celkovém individuálním hodnocení byli členové eD system Teamu v elitní desítce desetkrát, Kateřina Smutná dokonce třikrát na stupních vítězů. Triumf v závodě Ski Classics si v barvách Bauerova týmu připsala několikrát právě Smutná a také Ilja Černousov. Sám Lukáš Bauer byl v roce 2019 vyhlášený nejlepším týmovým ředitelem sezony ve Ski Classics.

Stříbrný medailista z olympiády v Turíně a majitel dvou bronzů z her ve Vancouveru založil svůj maratonský tým v roce 2014 (tehdy pod jménem Team Pioneer Investments). Od začátku měl mít mezinárodní přesah a cílem bylo konkurovat dominantním skandinávským celkům.

„Cíl se podařilo splnit, většinu sezon jsme byli nejúspěšnějším neskandinávským týmem, což je obrovský úspěch. Před třemi lety jsme dokonce byli v soutěži týmů čtvrtí s minimální ztrátou na třetího. Našim závodníkům se podařilo vyhrát spoustu závodů, nejúspěšnější byla Katka Smutná a Ilja Černousov. Celkově jsme zanechali výraznou stopu v historii lyžařských maratonů," těší Bauera, jenž se prý definitivně rozhodl uzavřít tuto kapitolu po letošním Vasově běhu.

Tým Lukáše Bauera v seriálu dálkových běhů končí.

eD system Team

Zároveň přiznává, že se loučí s těžkým srdcem. Nicméně v současné dvojroli už podle jeho mínění pokračovat nešlo.

„Díky působení v laufech jsem poznal spoustu výborných lidí, podíval se i do jiného odvětví lyžování a v jiné pozici. Bylo to skvělé období a loučení je těžké. Vždycky jsem si myslel, že když tým jednou skončí, tak to bude kvůli tomu, že se mi ho nepodaří finančně zajistit. Nakonec je ale důvodem kombinace nedostatku času a personální části, ve které bylo vždy náročné tým zajistit kvalitními lidmi – ať už na straně servisu, nebo mezi závodníky. Tohle v současnosti vidím jako nereálné a jde o hlavní důvod konce týmu," uvedl.

Nyní se tak může naplno věnovat polské mužské reprezentaci, se kterou mu právě začíná první soustředění před nadcházející sezonou.