Novinková bomba pro Ester? Nic nestojí v cestě

Plány pokročily. Úvahy o mimořádné lyžařské novince jsou stále reálnější. A může se to týkat i české zimní obojživelnice Ester Ledecké. Hitem Světového poháru v alpských disciplínách může být super-G a sjezd v nebývalé nadmořské výšce, a to dokonce na území dvou států. Dějiště: Zermatt, svahy proslulého Matterhornu!

Zní to až šíleně. Bombasticky. Začátek ve výšce 3899 metrů nad mořem! Mnohým to může dělat zdravotní problémy, ale plán už je jasný. Byl by to sjezd s nejvýše položeným startem na světě. Vedl by ze Švýcarska do Itálie.

Řada zasvěcených této myšlence, o níž se začalo mluvit výrazněji už loni, zůstává jednoznačně nakloněna. Dokonce ani ekologové by podle posledních informací ze Švýcarska nemuseli být proti. Stavitel sjezdovek Didier Défago tvrdí, že se v souvislosti s novým závodem nepočítá s žádnými rozsáhlými stavebními aktivitami.

Ale určitě se na to nepůjde hned zostra. Test je nutný. "Nejdříve závod FIS nebo Evropský pohár v roce 2022, o rok později – pokud bude vše v pořádku – už Světový pohár," uvedl pro Blick prezident švýcarského lyžování Urs Lehmann.

Vše by se mělo konat zkraje sezony. Výrobci lyžařského vybavení z reklamních důvodů právě v té době stále prahnou po velkolepém podniku. Zatím se museli spokojit s říjnovým obřím slalomem na rakouském ledovci. Tohle by ale zdá se byla úplně jiná kategorie.

Dosud se podle Lehmanna nenašel nikdo, kdo by proti plánované novince řekl třeba jen slovo. V plánu jsou celé dva týdny plné velkolepého lyžování na přelomu října a listopadu. Nejdříve super-G, pak sjezdový týden – pro ženy i pro muže samozřejmě.

Výhodou je, že se žádné z osvědčených proslulých středisek – třeba Kitzbühel nebo Wengen – nemusí obávat, že by je Zermatt připravil o tradiční termín.

"Vyplní mezeru, kterou nemůže zabrat nikdo jiný," podotkl Lehmann. Ale s výškou přichází i zjevný a možná těžko překonatelný problém. Počasí. V téměř 4000 metrech nad mořem to může být hodně nepředvídatelná divočina a dva týdny naplněné nakonec třeba jen a jen čekáním. K tomu nutnost vyrovnat se s mimořádnou výškou. To nemusí být úplná samozřejmost pro každého.

Ale autoři plánu mají jasno. Vše lze zvládnout. Jdeme do toho. Pro zajímavost se nabízí srovnání a pár podrobností.

Start sjezdu ve Wengenu je ve výšce 2315 m, v Kitzbühelu dokonce jen v 1665 metrech. Výše se startuje v zámoří. Trať pro nový sjezd má ale vést z Gobba di Rollin v 3899 m nad mořem jižně od švýcarského Klein Matterhornu přes hranice do italského Laghi Cime Bianche (2814 m.n.m.) blízko Cervinie. Téměř dvěma třetinami ji tvoří ledovec. Nemá to být brutální divočina jako v Kitzbühelu, který je vyhrazen pouze mužům. Bude to ale měřit více než 4 km a čas absolvování by se měl pohybovat okolo dvou a půl minuty. Podobně jako Lauberhorn, nejdelší sjezd ve SP (4270 m).