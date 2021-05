Zemřel Jáchym Bulín, legenda od skokanských můstků

Ve věku 86 let zemřel Jáchym Bulín, trenérská legenda, s níž jsou spojeny velké úspěchy českých skokanů na lyžích. Pod vedením rodáka z Jelení Hory na polské straně Krkonoš se stal Karel Kodejška v roce 1975 mistrem světa v letech na lyžích. K medailím vedl v roli reprezentačního kouče také Jiřího Rašku a Rudolfa Höhnla. Zesnul 25. 5. ve švédském Falunu, informoval o tom svazový web czech-ski.com.

Život prožil pod můstky. Doslova. I smrt jej zastihla v místě, které je ve světě skoků a lyžování vůbec proslulé. Ve Falunu strávil velkou část svého života.

Ale léta byl spojen s děním v bývalém Československu. Po druhé světové válce se s rodiči přestěhoval do Harrachova. Během závodní kariéry se stal dvakrát domácím mistrem - ve Špindlerově Mlýně a v Banské Bystrici. Od roku 1954 byl v reprezentačním výběru Miloslava Bělonožníka. a startoval na olympijských hrách v Cortině d'Ampezzo v roce 1956. O dva roky později skončil třináctý na Turné čtyř můstků, z jednotlivých závodů pro něj skončil nejlépe ten v Oberstdorfu, kde obsadil šesté místo.

Kvůli zranění přišel o účast na olympiádě ve Squaw Valley, ukončil kariéru a začal trénovat. Velmi úspěšně. Přispěl do zlaté éry. V roce 1970 převzal reprezentaci od legendárního Zdeňka Remsy a slavil se svými svěřenci medailové úspěchy.

Raška získal stříbro na mistrovství světa 1970 v Tatrách. O čtyři roky později ve Falunu vyskákal na šampionátu bronz Rudolf Höhnl. Medaile těsně unikla Jaroslavu Balcarovi, jenž na ZOH 1976 v Innsbrucku skončil čtvrtý

Po osmi letech Bulína vystřídal u národního týmu Raška a Bulín přijal nabídku vést švédskou reprezentaci, v níž trénoval i Jana Boklöva, průkopníka V-stylu, Per-Inge Tällberga, Staffana Tällberga či Anderse Dauna.

Ve Švédsku se usadil a již zde zůstal. Ale do Česka se vracel, s juniory jezdil na tréninky do Harrachova i na Grand Prix do Frenštátu.