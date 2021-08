Ulrichová si na domácím můstku ve Frenštátu dolétla pro životní 14. místo

Takanašiová předvedla skoky dlouhé 101,5 a 104,5 metru a porazila o více než 15 bodů krajanku Nozomi Marujamaovou. Třetí skončila Norka Silje Opsethová a šestá vítězka všech tří předchozích dílů GP Urša Bogatajová ze Slovinska. Nadále tak suverénně pořadí Grand Prix vede.

Sedmnáctiletá Ulrichová figurovala po prvním kole na deváté příčce, ale vítr jí ve finále nepřál a propadla se na 14. místo se skoky dlouhými 91 a 80,5 m. Byla ráda, že mohla skákat doma v Beskydech. "Mám zde rodinu a cítím obrovskou podporu místních. Ve druhém kole jsem neměla takové štěstí na podmínky. Potřebuji se vyskákat, protože závodů za sebou přeci jen nemám tolik," uvedla.

Skokanka na lyžích Klára Ulrichová

SLČR

Indráčková skončila osmatřicátá. "Jsem ráda, že jsem návrat po zranění mohla absolvovat zrovna tady, na můstku, který znám. Jsem ráda, že jsem postoupila z kvalifikace, protože jsem ani nečekala, že by se mi to mohlo podařit. Dnešní závodní skok už byl horší, ale to se není co divit. Nemám naskákáno, všechno teprve přijde," řekla.