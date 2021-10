Daněk překvapivě získal premiérový titul v letní severské kombinaci

Jiskřivý podzimní den se sluncem, teplotou pod deset stupňů Celsia a menšími větrnými poryvy obstaral kulisu skokanské části. Sdruženáři ji absolvovali společně se skokany-specialisty. Na můstek se postavili všichni aktéři dvakrát, ale zatímco specialistům se započítávala dvě kola, kombiňákům do jejich soutěže pouze první. Byli však klasifikováni v rámci skokanského šampionátu.

Na můstku HS106 nečekaně dominoval Jan Vytrval, jemuž pomohl nejen ideální odraz, ale i dobré podmínky. Jeho 98 m představovalo nejdelší pokus v soutěži a před druhým Tomášem Portykem, jenž zdolal 94,5 m, získal náskok v běhu 38 vteřin. Třetí byl junior Jiří Konvalinka, jenž dopadl na značku 92,5 m (+52 s), čtvrtý Lukáš Daněk s 90 m (+52 s) a pátý další junior Jan Šimek s 91 m (1:14 min). Až šestou příčku obsadil Ondřej Pažout s 89 m (+1:30 min). „Ondra měl na zdejším můstku problémy s pozicí na nájezdu, odraz mu nevyšel do hrany a navíc mu ani nefouklo," vysvětlil skokanskou ztrátu jednoho z favoritů asistent reprezentačního trenéra Vladimír Šmíd.

Mimochodem - ve druhém kole přistál Vytrval přesně na 100 metrech, což mu vyneslo bronzovou medaili i mezi specialisty za Viktorem Poláškem a Čestmírem Kožíškem. Portyk doplachtil na 100,5 m a celkově skončil čtvrtý. Také Konvalinka se ve druhém dějství zlepšil na 96,5 m a získal tak letní titul mezi juniorskými skokany-specialisty.

To samé se podařilo mezi dorostenci také patnáctiletému Lukáši Doležalovi. Talentovaný závodník z Machova nejprve výkonem 98 m ulétl ostatním kombiňákům, a když ve druhé sérii přidal skvělý výkon a současně nejdelší pokus dne 105 m, suverénně zvítězil i mezi specialisty. V kategorii žen potvrdila své ambice Tereza Koldovská skokem 73 m.

Spokojenost reprezentačního trenéra

Do běžecké části už podle očekávání nenastoupil Portyk, který dává přednost přípravě na zimní olympijskou sezonu. Vedoucí muž průběžné klasifikace Vytrval však vedení do cíle neudržel. Daněk totiž ukázal, že jeho dřívější zdravotní problémy s opakovanými virózami jsou pryč a potvrdil svou rostoucí formu. Pravidelným tempem se na Vytrvala dotáhl zhruba v polovině 7,5 km dlouhé trati, krásný souboj rozhodl v závěrečném táhlém stoupání, v němž svému oddílovému kolegovi unikl, a zvítězil s desetimetrovým náskokem. Zajímavý souboj se odehrál také o třetí místo. Pažout se dotáhl na oba mladíky, kteří byli po skoku před ním, ale nástupu Šimka v poledních metrech už nedokázal vzdorovat.

Vítězství v kategorii žen obhájila Koldovská a také mezi dorostenci už se nenechal Doležal o domácí titul připravit.

„Se skokanskou částí jsem spokojen. Po Letní Grand Prix, kde byly výkony střídavé, se reprezentanti zlepšili. Snad jedině Ondra Pažout ještě není úplně v bývalé formě, ale i on by se do ní měl dostat. Vytrval předvedl dva výborné skoky, dařilo se i Tomáš Portykovi - zejména při jeho druhém skoku. U Lukáše Daňka se projevuje práce, kterou dělá v tréninku, a jeho výkony se zlepšují," hodnotí reprezentační trenér Marek Šablatura.

"Výborně si vedli naši mladíci, kteří získali jak dorostenecký, tak i juniorský titul mezi skokany a navíc byl v juniorech Sudek třetí. V běhu Daněk potvrdil, jak je silný - i Tomáš Portyk mi potvrdil, že má co dělat, aby se ho udržel. Vytrval měl nyní asi měsíc a půl omezenou přípravu kvůli výronu kotníku a také opakujícím se respiračním problémům," dodává Šablatura.

V příštích dnech absolvují jeho svěřenci soustřední v Ramsau a na Dachsteinu, poté vyrazí také do Planice.