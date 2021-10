Padne rekord? Lyžaři a snowboardisté tuší nejpočetnější výpravu, Světový pohár snad jeden

Právě freestyle snowboarding je jedinou disciplínou, jejíž elitu můžou vidět na vlastní oči čeští fanoušci, při Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně 18. a 19. března. Pokud podobně jako v minulé sezoně nezasáhnou pandemické a zejména finanční okolnosti…

„Pokud by nebyl schválen rozpočet a stát fungoval v provizoriu, nevím, jak by to bylo, ale pevně věřím, že prostředky budou zajištěné a nebude se opakovat to, co vloni,“ naráží předseda českého svazu Lukáš Heřmanský na zrušené Světové poháry v Česku.

Oči a mysl většiny lyžařů a snowboardistů se ale pomalu upínají k olympijskému Pekingu, kde má zatím Česko vyjeto 37 míst (dvanáct běžecké lyžování, sedm skoky, šest sjezdové lyžování i snowboarding, čtyři severská kombinace a dvě akrobatické lyžování).

„Uzávěrka je 16. ledna, věřím, že dojdeme k rekordní výpravě v rámci našeho svazu,“ doufá Heřmanský. Zatím nejvíce lyžařů a snowboardistů startovalo ve Vancouveru, rovných čtyřicet.

„Myslím, že by mohl narůst počet u sjezdařů, doufám, že budeme moct sestavit celé družstvo skokanek a někdo přibude i na snowboardu,“ vypočítává šéf svazu, podle něhož by měli být všichni čeští lyžaři a snowboardisté do startu her očkovaní.