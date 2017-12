Slalom v Madonně di Campiglio vyhrál Hirscher, Krýzl nedokončil

Vítěz posledních šesti ročníků SP Hirscher odstartoval do druhého kola s náskokem 23 setin, ale v polovině trati se dostal do velkých problémů. Kritickou situaci nakonec ustál a v cíli měl před druhým Švýcarem Lucou Aernim náskok čtyř setin. O další setinu zpět skončil třetí Nor Henrik Kristoffersen.

Právě Kristoffersena Hircher vystřídal v čele seriálu, nyní má o 29 bodů více. Třetí je už s velkým odstupem specialista na rychlostní disciplíny, další Nor Aksel Lund Svindal.

Krýzl se bodů opět nedočkal, z šesti startů v olympijské sezoně čtyřikrát nedojel a dvakrát se mezi elitní třicítku neprobojoval. Naposledy bodoval letos v březnu v Kranjské Goře díky 25. místu.