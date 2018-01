Youth Cup v Harrachově hostil výkvět mladých sdruženářů

Mládežnický Youth Cup přivedl do Harrachova o víkendu více než devadesát vyznavačů severské kombinace z deseti evropských zemí. A v nejprestižnějším mezinárodním měření sdruženářů ve věku od třinácti do osmnácti let měly důvod k oslavě také české barvy. Petr Šablatura, odchovanec domácího Ski klubu Harrachov, hned úvodní den zvládl roli jednoho z favoritů a po dramatickém finiši zvítězil v kategorii starších chlapců.