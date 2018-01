Ital Peter Fill získal křišťálový glóbus za celkové vítězství v SP v alpské kombinaci

Ve Wengenu slavil první triumf v SP v životě Francouz Victor Muffat-Jeandet, kterému patřilo po sjezdu až 27. místo. Vítěz první části závodu Vincent Kriechmayr z Rakouska slalom nedokončil.

Ondřej Berndt na 30. místě získal první bod pro české sjezdaře v sezóně a připsal si druhý nejlepší výsledek v kariéře. Vloni právě ve Wengenu byl v kombinaci třiadvacátý. Hned za ním zaznamenal životní umístění Filip Forejtek a 34. byl Kryštof Krýzl.

V předchozím kombinačním závodě v Bormiu byl Fill druhý před Jansrudem. Vítězný Alexis Pinturault z Francie ale závod ve Švýcarsku vynechal a o pátý malý glóbus za kombinovanou disciplínu v kariéře neusiloval.

"Nemůžu ani uvěřit, že ten glóbus mám. Byly to jen dva závody, to člověk musí na obou být a v obou předvést výkon. Mám teď tři glóby a nemusím přece svým dětem později prozrazovat, že ten jeden jsem získal jen za dva závody," radoval se Fill.

Osmadvacetiletý Muffat-Jeandet zajel suverénně nejrychlejší slalomářský čas. Dosud byl v SP třikrát druhý a dvakrát třetí, naposledy se mu ale medailový výsledek povedl před dvěma lety. "Strašně dlouho jsem na to čekal. Vždy mám motivaci, dávám do toho vše, jenže v mojí parádní disciplíně obřím slalomu to vedle Marcela Hirschera není snadné," řekl vítězný Francouz.

Mezi ním a Fillem obsadil druhé místo senzačně Rus Pavel Trichičev. Po sjezdu byl přitom až devětadvacátý a dosud v SP nikdy nebyl ani v desítce.