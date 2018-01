Bulharský rocker chce na olympiádu. Ultra outsider, říkali o něm

Nevzdává se. Nikola Chongarov zažil olympijské hry jako lyžař v Soči 2014. Na ruských svazích ale příliš neprorazil. Teď by se rád sportovec s duší rockera dostal na hry pod pěti kruhy do Jižní Koreji jako bulharský vyslanec skikrosu. Stále na svahu, teď jen se skoky navíc. Více adrenalinu, ale nic není zadarmo.

„Rád bych šel do dalších olympijských bojů, vím, že jsem toho schopen dosáhnout, chci závodit ve skikrosu. Je mi jedno, co si někteří lidé myslí. Když mě to napadlo, byl jsem ultra outsider a lidé se na mě divně koukali," přiznal Bulhar v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Chongarov v Soči jel pět závodů, nikdy se neprobil mezi nejlepší. Většinou se pohyboval okolo 40. místa, jednou nebyl klasifikován. Teď by se rád opět podíval na olympiádu. „Začínám se dostávat do formy, už jsem na mnohem lepší úrovni," věří si.

Hodně práce, tréninku. V Soči strávil dvacet dnů v olympijské vesnici, ta ho učarovala. Potkával sportovce z celého světa, zažil neopakovatelnou atmosféru. Rád by ji znovu nasál. „Neexistuje nic jako olympijské hry, ty se konají jen jednou za čtyři roky. Jsou úžasné," zůstává rodák z Varny nadšencem celosvětové sportovní sešlosti.

Jenže samotné nadšení nestačí. Příprava, to jsou také finance. Bulharská lyžařská federace mu nemohla poskytnout dostatek peněz. Proto se Chongarov rozhodl pro crowdfunding - startovač. Rád by získal podporu od lidí.

Aby ušetřil, jel například do Švédska na závody autem, bez trenéra. Musel ujet 2600 kilometrů. „Cestuji sám, trénuji sám, a dokonce si připravuji lyže sám. Někdy je to velmi obtížné a zabere to hodně času. Vím, že jsem blázen. Je to bláznivější, než se zdá, tím více ale věřím, že to je možné," nechce si znechutit svůj sen osmadvacetiletý člen rockové kapely.

„Chci soutěžit v disciplíně, která je mnohem blíže mé hudbě, mému naturelu. Skikros je mnohem více riskantnější a dynamičtější," říká muž, který začal lyžovat už ve třech letech.

Otázkou je, zda všechna jeho snaha bude stačit, aby se postavil na start v v jihokorejském Pchjongčchangu.