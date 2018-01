Lyžařská legenda se loučila s kariérou. Poslední závod absolvovala v kostýmu Wonder Woman

Julia Mancusová coby Wonder Woman.

Goggiaová vyhrála s náskokem 47 setin před druhou Lindsey Vonnovou. Americká hvězda sice ovládla v Cortině oba tréninky, ale dnes ji o celkově 79. výhru připravila chyba v horní části sjezdovky. Třetí místo obsadila její krajanka a vedoucí žena celkového hodnocení Světového poháru Mikaela Shiffrinová.

Goggiová se díky čtvrtému vítězství v kariéře posunula na první místo hodnocení sjezdu, které vede o 49 bodů před Shiffrinovou. V celkové klasifikaci Světového poháru je situace obrácená a pětadvacetiletá Italka ztrácí na americkou obhájkyni velkého glóbu propastných 871 bodů.

Vítězka obřího slalomu z her v Turíně Mancusová na sjezdovku Olympia delle Tofane vyrazila v exhibičním duchu v převleku za komiksovou superhrdinku Wonder Woman a do cíle dojela se ztrátou 18 sekund za Goggiaovou.