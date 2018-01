V Riu odhalil tělo, teď se dostal na zimní olympiádu. Zázrak se stal skutečností

Nesmělé začátky na sněhu, pády, úsměvy okolí a strašidelné časy v porovnání s dalšími. Nevzdal se a Taufatofua se dočkal dalšího splněného snu, bude na další olympiádě. Jen v jiném ročním období a jiném sportu.

„Obětoval jsem tomu všechno. Poslední den kvalifikace, poslední závod a zvládl jsem to. Dal jsem do toho všechno. Bylo to sláva, nebo smrt. V každém závodě jsem se cítil docela špatně, ale teď to bylo opravdu dobrý," citovala šťastného lyžaře agentura Reuters, když zvládl kvalifikaci. Na Islandu zajel deset kilometrů za necelých 35 minut.

Neměl finance, sháněl je, kde mohl. „Po Riu jsem se rozhodl najít ten nejtěžší možný sport, potřeboval jsem novou výzvu," vysvětloval, proč se rozhodl pro takový extrém. Na vše měl rok, rok, který mu změnil život. „Nebyl jsem na tom nikdy finančně hůře, ale jsem šťastnější než kdy jindy," přiznal.

Za pár týdnů vyrazí do Jižní Koreje. On, jeden z těch, kteří zaujali fanoušky v brazilském Riu. „Podívám se a přemýšlím. Je to krásné, miluji tuhle scenérii, ale je tu zima, velká zima," oklepal se Taufatofua po úspěšné kvalifikaci. "Chci, aby lidé viděli, že pokud to mohu dokázat já, dokážou to i oni," řekl rodák z Austrálie před rokem, když stál na startu a začalo jeho dobrodružství na sněhu.

Co předvede v Pchjongčchangu druhý vyslanec Tonga na zimní olympiádě? Prvním byl před čtyřmi roky v Soči sáňkař Fuahea Semi.