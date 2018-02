Hrůzný pád přerušil závod! Vonnová trnula strachy

"Ani se nemůžu moc radovat, je to kruté. Je to správná holka," uvedla vítězka, která v cílovém prostoru se jen zoufala chytla za hlavu a v šoku sledovala práci záchranářů u Wilesové, kterou vrtulník přepravil do nemocnice s podezřením na vážné zranění kolena.

Wilesová na proslulé sjezdovce Kandahar vyjela po tři čtvrtě minuty z ideální stopy a její snaha o návrat vedla k nekontrolovanému pádu. Americká sjezdařka po něm zůstala dlouhou chvíli bezvládně ležet.

"Spadla, protože chtěla ještě bojovat. Často jsem to taky tak dělala, ale doufám, že příště se bude víc řídit hlavou," prohlásila Vonnová.

Právě k Wilesové má americká hvězda bílých svahů blízko. Její nadace předloni pětadvacetileté lyžařce finančně pomohla, když Wilesové došly v sezóně peníze a hrozilo jí vyřazení z reprezentace.

Bližší podrobnosti ohledně zdravotního stavu Wilesové zatím nejsou k dispozici.