Nejslavnější český závod se blíží! Bylo by fajn, kdyby forma gradovala právě na Jizerce, plánuje Bauer

„Jizerská 50 je vždycky výzva, osobně ji beru jako legendu a největší závod u nás. Pro mě to svým způsobem byla i první příležitost seznámit se s dálkovými běhy. Jako junior jsem vyhrál závod na 25 km, v roce 2013 jsem byl v dresu týmu Coop druhý," vzpomíná Bauer, jenž před rokem dojel na 22. místě.

V neděli v Bedřichově chce zajet letošní maximum v seriálu Visma Ski Classics. „Bylo by fajn, kdyby forma gradovala právě na Jizerce. Chtěl bych být kolem 20. místa, ale až závod ukáže, jestli je to při současném tréninku reálné. Doufám, že mě domácí prostředí i vzpomínky vyburcují k co nejlepšímu výsledku," věří.

A doufá, že na zatím úspěšné výsledky v této sezóně dálkových běhů naváží i členové jeho Bauer Ski Teamu. „Pro mě a tým je to nejprestižnější závod. Kdybych si měl vybrat, kde v sezóně zajet nejlepší týmové výsledky, tak určitě na Jizerské 50," přiznává.

Má své koně

Týmová jednička Kateřina Smutná je druhá v celkovém průběžném pořadí celého seriálu, Ilja Černousov šestý. „Oba dva budou bojovat o stupně vítězů. Věřím, že si odpočinuli a že jim 14denní pauza prospěje. Pro mě je Jizerka nejprestižnějším a nejdůležitějším závodem, protože se jako jediná z celého seriálu jede v Česku. Doufám, že na ní budeme i díky Katce a Iljovi zářit," přeje si Bauer, jehož tým zkusí narušit nadvládu norských běžkařů, kteří po triumfu Stanislava Řezáče v roce 2012 vyhráli pokaždé.

Bauer Ski Team bude mít na startu celkem čtyři české závodníky. Kromě Bauera a Smutné pojede Jizerskou 50 i Adam Fellner a Jan Šrail, jehož letošním maximem je 23. místo z La Diagonely.

„Doufám, že i on předvede závod na úrovni svých nejlepších výsledků. S umístěním kolem 20. místa bych byl velmi spokojen," říká Bauer. A další body pro tým si slibuje od Francouzky Roxane Lacroixové.

„Měla by nám zvýšit šanci na co nejlepší týmové umístění v celkovém hodnocení. S ohledem na vývoj sezóny jsem začal pokukovat po snovém třetím místu, což se jeví jako reálné, i když sezóna je ještě dlouhá," poukazuje se 730 body na aktuálně čtvrtou příčku Bauer Ski Teamu jeho šéf.

I kamarádi pomůžou

Na nedělní start se nejúspěšnější český tým seriálu Visma Ski Classics bude připravovat společně od pátku, kdy se všichni členové sjedou do jabloneckého hotelu Břízky. Domácí prostředí jim při závodě nabídne i větší komfort přímo na trati, kde budou mít k dispozici více lidí pro občerstvování.

„Normálně nás jezdí na závody kolem 10, tady nás bude 15 plus spousta kamarádů, kteří nám pomůžou. Co se dá udělat kolem trati, to budeme mít na o stupeň lepší úrovni než na ostatních závodech."

Nejen v tom je pro Bauer Ski Team Jizerská 50 výjimečná.