Sdruženář Portyk obhájil v Harrachově domácí titul

Ještě loni junior Daněk po skoku vedl o půl minuty. Na můstku předvedl skok dlouhý 95 metrů, favorizovaný Portyk zapsal o tři metry méně. Za nimi se seřadili mladíci Ondřej Pažout a Jan Vytrval, kteří skočili 90 metrů a ztráceli přes 40 vteřin. Až pátý s minutovým mankem byl nejzkušenější Miroslav Dvořák.

"Na můstku pofukovalo, ale se svým skokem jsem docela spokojený. Měl jsem však menší problémy, protože za hranou mě to trochu vytočilo a minimálně dva tři metry jsem ztratil," uvedl Portyk v tiskové zprávě. V běhu pod Čertovou horou na okruhu dlouhém 1,5 kilometru se Daňkovi přibližoval a při nájezdu do posledního kola ho dojel. Dvořák získal bronzovou medaili.

"Běh mi dal poměrně zabrat. Čelo bylo hodně našlapané a Lukáš Daněk nasadil ostré tempo. Postupně jsem se k němu blížil a v nájezdu do posledního okruhu ho dojel. Zkusil mi ještě uniknout v závěrečném stoupání, ale to už jsem si pohlídal a finiš jsem zvládl," dodal Portyk. Po domácím šampionátu se vydá do Norska na další závody Světového poháru.