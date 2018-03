Čeští sledge hokejisté na paralympiádě poprvé vyhráli. Lyžař Hetmer byl osmý v kombinaci

Čeští sledge hokejisté po porážkách s domácí Koreou a favorizovanými USA šli do dnešního utkání už bez šance na postup do semifinále. Po bezbrankové první třetině je poslal do vedení Pavel Kubeš, jenž ještě v závěrečné 45. minutě při power play soupeře uzavřel skóre do prázdné branky. Druhý gól vstřelil v 34. minutě kapitán Zdeněk Šafránek.

Češi tak v základní skupině obsadili třetí místo a ve středu je v čtvrtém duelu během čtyř dnů čekají Švédové. Ti skončili ve skupině A poslední bez bodu se skóre 1:22.

Lyžař Patrik Hetmer obsadil osmé místo v superkombinaci v kategorii zrakově postižených. Pětatřicetiletý závodník tak navázal na šestou příčku z úvodního sobotního sjezdu a desátou příčku ze super-G.

Pavel Bambousek dojel mezi sedícími lyžaři na 16. příčce a po diskvalifikaci dvou soupeřů se posunul na 14. místo. Tomáš Vaverka skončil mezi stojícími patnáctý. Pětačtyřicetiletý veterán z Afghánistánu Miroslav Lidinský a zrakově postižená Anna Pešková závod nedokončili.

Čtvrtý soutěžní den padl v Pchjongčchangu divácký rekord z předchozí paralympiády v Soči. Na soutěže v Koreji se zatím prodalo 320.531 vstupenek, před čtyřmi lety jich bylo 316.200. Oproti paralympijským hrám v Turíně v roce 2006 se zájem fanoušků takřka zdvojnásobil (162.974 vstupenek). Paralympiáda vyvrcholí v neděli 18. března.

XII. zimní paralympijské hry v Pchjongčchangu: Sjezdové lyžování - superkombinace: Muži: Zrakově postižení: 1. Haraus (SR/trasér Hudík) 2:14,22 (1:25,02+49,20) ...8. Hetmer (ČR/Máčala) -14,49 (1:31,27+57,44). Stojící: 1. Bugajev (Rus.) 2:10,56 (1:25,62+44,94) ...15. Vaverka -27,21 (1:34,52+1:03,25) Lidinský (oba ČR) nedokončil super-G. Sedící: 1. Kampschreur (Niz.) 2:11,59 (1:25,55+46,04) ...14. Bambousek (ČR) -25,88 (1:35,83+1:01,64). Ženy: Zrakově postižené: 1. Farkašová (SR/Šubrtová) 2:27,72 (1:29,84+57,88) ...Pešková (ČR/Hubačová) nedokončila super-G

Sledge hokej: Skupina B: ČR - Japonsko 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Branky: 28. a 45. Kubeš, 34. Šafránek.