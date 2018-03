Jela fakt dobře. Ester má stejnou jiskru jako na olympiádě, viděl kouč Bank

Jak velkou vypovídací hodnotu pro vás druhé místo Ester v tréninku má?

Nějakou určitě ano, ale Ester měla lepší viditelnost, prvních deset holek mělo ještě zataženo, pak se vyjasnilo, což také hrálo roli. Sjezd byl zkrácený, vrchní část byla nesjízdná, jak napadl včera sníh. Ale pro nás je to signál, že všechno je v pořádku, není tam žádný problém a Ester může jet dobře. Druhé místo beru s rezervou, některé holky jely hodně špatnou stopu, podívají se teď na video, jak jely třeba Lindsey Vonnová, Ester nebo McKennisová a zítra zase pojedou jinak.

Ale jízda Ester byla jistě povedená.

Jela dobře. My měli čas na startu ještě zanalyzovat jízdy pár holek a tu linii, kterou jsme viděli na prohlídce, podle vývoje upravit, takže jsme měli trochu výhodu.

Žádná únava, či nedostatek tréninku na lyžích se na Ledecké neprojevuje?

Vůbec. I v pondělí při tréninku jsem na ní viděl stejnou jiskru jako na olympiádě. Jezdí tu fakt dobře.

Pondělní trénink byl kvůli vichru zrušen, druhý se jel na zkrácené trati… Jaké jsou vyhlídky na závod?

Zatím se jim to tu moc nedaří upravovat. Ale ve středu má být hezký a teplo, pojede se po poledni. Budou zase delší intervaly mezi starty, holky, co pojedou vzadu, už asi pojedou po měkčí trati.

Pojede se sjezd v plné délce?

Moc tomu nevěřím. Ještě by kvůli tomu musely absolvovat jeden trénink ráno, nevím, co s tím jsou schopni udělat.

Jaká je sjezdovka v Aare v porovnání s ostatními ve Světovém poháru?

Možná trochu jednodušší. Vršek je docela prudký, nabere se rychlost, pak už je to rovinatější. Dost záleží i na viditelnosti.

Myslíte, že si Ester připouští větší tlak? Na olympiádě mohla jen překvapit, teď už závodí v roli olympijské vítězky…

Nemyslím si. Užívá si to stejně jako na olympiádě, chce zajet dobrou jízdu a když se jí to povede, bude z toho pěkný výsledek. A musí jí jet lyže, což dneska jely výborně.

Ve kterém ze dvou závodů dáváte Ledecké větší šanci na úspěch? Ve Světovém poháru jezdila většinou lépe sjezd, v super-G je olympijskou vítězkou…

Víc by jí pořád měl sedět sjezd, je postavený přesně na ni. Zatáčky jsou poměrně dlouhé a náročné, je tam potřeba odvaha, to by jí mohlo hrát do karet.

Co by vás potěšilo? Elitní desítka či dokonce první pětka?

Do patnáctky by to bylo dobré, když bude lepší, tak jen dobře. Ale do patnáctého místa jsou body, z nichž se určuje startovní pořadí do další sezóny, od šestnáctého místa už nic…